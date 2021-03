אחרי שזאין מאליק, חברו ללהקת ואן דיירקשן פנה לקריירת סולו, עורר הסינגל החדש של הארי סטיילס גל ציפיות חסר תקדים. מה מכין היפיוף? מה הקשר לפרינס, בעל להיט בשם זה. האם אכן מדובר במוסיקה שהיא קומבינה בין דיויד בואי ולהקת קווין, כפי שמישהו הבטיח? – ממש לא. יתכן שהוא מזכיר משהו מאמנים רבים, אבל אין ספק שהמוסיקה שייכת הפעם רק לסטיילס.

השיר בהפקת ג'ף באסקר הוא בלדת פופ אמוציונאלית, ואם יש כאן חידוש הרי שהיא אינה מזכירה סגנון של להקות בנים. הטקסט אישי – על פרידה, סופם של יחסים, אהבה מיוסרת, מותה של אהבה במונחים מטפוריים של סוף החיים/ סוף העולם

"just stop your crying, it’s a sign of the times / Welcome to the final show / I hope you’re wearing your best". הפתעה מסוימת קיימת בקולו של סטיילס, שנע בין עידון לחיספוס, בטווח ווקאלי מרשים בין נמוך לגבוה (פלצט), ביצוע שמעיד כי הוא אחד הקולות הטובים בין חברי וואן דיירקשן, אם לא הטוב מביניהם.

הארי סטיילס Sign of the Times

Just stop your crying

It's a sign of the times

Welcome to the final show

Hope you're wearing your best clothes

You can't bribe the door on your way to the sky

You look pretty good down here

But you ain't really good

If we never learn, we been here before

Why are we always stuck and running from

The bullets?

The bullets

We never learn, we been here before

Why are we always stuck and running from

The bullets?

The bullets

