התחושה מבעירה את אש התמיד. היא ניצתה. השאלה היא רק אם הוא מרגיש כמוה, כי היא אינה רוצה להפסיד את התחושה. את התחוה הזו כתבה סוזנה הופס, סולנית להקת הבאנגלס, הרכב הנשים האמריקני שנוסד ב-1981, יחד עם צמד הכותבים בילי סטיינברג וטום קלי. הופס התקשרה לשניים, אחרי ששמעה את 'Unconditional Love' שהם כתבו לסינדי לאופר. את השיר התחיל טום קלי להלחין על גיטרה אקוסטית. המלודיה היתה מאוד "ביטלסית". טום, חסיד גדול של הרמוניות, סיפר כי בעבודה עם הופס הוא הצדיע לביטלס והביץ' בויז באוריינטציה ההרמונית של השיר. ההלחנה על גיטרה אקוסטית היתה שונה מהצורה שבה עבדו בנות הבנגלס, שרוב שיריהן החלו מפסנתר. חברות הלהקה נהנו להקליט את השיר, כי מעולם בעבר לא שרו כך מבחינה הרמונית, ואמנם השיר בולט כחריג ברפרטואר שלהן.

הלהקה התפרקה זמן קצר אחרי שהשיר הוקלט. סוזנה הופס רצתה מאוד ללכת על קריירה עצמאית גם כשחקנית קולנוע. מאז הבאנגלס התאחדו פעמים נוספות לתקופות קצרות.

מקום ראשון – בריטניה מקום ראשון – ארה"ב.

Close your eyes, give me your hand, darling

Do you feel my heart beating

Do you understand

Do you feel the same

Am I only dreaming

Is this burning an eternal flame

I believe it's meant to be, darling

I watch you when you are sleeping

You belong with me

Do you feel the same

Am I only dreaming

Or is this burning an eternal flame

Say my name sun shines through the rain

A whole life so lonely

And then you come and ease the pain

I don't want to lose this feeling

Writer/s: STEINBERG, BILLY / KELLY, TOM / HOFFS, SUSANNA

הבאנגלס Eternal Flame