אלינור ריגבי השיר הכי עצוב של הביטלס

'אלינור ריגבי' של פול מקרטני הוא פורטרט עגמומי ועצוב מאוד של מי שמבלה את כל חייה לבד, מחכה למישהו שלעולם לא בא, ואשר מתה ללא מספד, "נקברה על ידי כומר שאף אחד לא מקשיב לו".

בהפקה מבריקה ומוקפדת של ג'ורג' מרטין, בשירה ממאופקת להפליא של מקרטני , שלא מנסה' למכור 'את העצבות שלה בשום מניירה קולית סנטימנטלית, אלא נותן למנגינה ולקצב לעשות את כל העבודה. אין כאן תחנונים, אין כאן מדוע נתנו לזה לקרות. פשוט – אין תקווה. רק תסתכל על כל האנשים הבודדים.

All the lonely people

Where do they all come from?

"אלינור ריגבי", מיצירות המופת של הביטלס בפרט והפופ בכלל, היה השיר ה"רציני" ביותר שהביטלס הוציאו עד אמצע 1966, בתקליטור דאבל איי סייד עם "צוללת צהובה". הביטלס החלו אז לכתוב ולשיר שירים שלא היו רק על אהבה, "Nowhere Man" ו "Paperback Writer" ו -"Eleanor Rigby" שהיה שונה משני קודמיו – לא רק שלא עסק באהבה, אבל נכתב כולו בגוף שלישי. יותר מזה: המפיק של הביטלס ג'ורג מרטין, הוסיף בהקלטה קטע מורכב מארבע כינורות, שתי ויולות ושני צ'לים. הביטלס לא ניגנו בשום כלי בשיר הזה. כל המוזיקה באה מנגני המיתרים, שנשכרו לצורך ההקלטה.

פול מקרטני כתב את רוב השיר. השם "ריגבי" מקורו בשמה של חנות (Rigby and Evens Ltd Wine and Spirit Shippers) ו "אלינור" משמה של השחקנית אלינור ברון. הוא אהב את השם "אלינור ריגבי", מפני שהוא נשמע לו טבעי. מקרטני הסביר בזמנו כי הישר נבע דמיונו. . "זה פשוט הגיע, וכשהתחלתי לכתוב את המנגינה, פיתחתי את הטקסט. הכל בא מהשורה הראשונה, אני תוהה אם יש בנות בשם אלינור ריגבי?"

השיר מספר את סיפורם של שני אנשים בודדים. ראשית, אנו פוגשים אישה בכנסיה אלינור ריגבי שמה, שנראית מנקה אורז אחרי חתונה. הבית השני מציג את הכומר, האב מקנזי, שאת דרשותיו "אף אחד לא ישמע". זה יכול להצביע על כך שאף אחד לא מגיע לכנסייה שלו, או שהדרשות שלו לא מגיעות לקהילה ברמה רוחנית. בבית השלישי, אלינור מתה בכנסייה והאב מקנזי קובר אותה.

פול מקרטני סיפר ל"אובזרוור מיוזיק", בנובמבר 2008: "כשהייתי ילד, היה לי מזל גדול שיש לי אבא מגניב אמיתי, ג'נטלמן ממעמד הפועלים, שתמיד עודד אותנו לוותר על המושב שלנו באוטובוס בשביל אנשים זקנים. זה הוביל אותי להסתובב בבתי הגמלאים. פניתי לנשים זקנות בשאלות כמו , 'את צריכה שאעשה לך קניה?' את הגברות הזקנות והבודדות האלה הכרתי בתקופת ההתבגרות שלי, וזה מה שמבטא השיר 'אלינור ריגבי' הזקנה הזו שמתה ואף אחד לא ממש שם לב".

"האב מקנזי" היה במקור "האב מקרטני". פול החליט שהוא לא רוצה לעשות שימוש בשם של אבא שלו, ואת "מקנזי" הוא הוציא מתוך ספר הטלפונים במקום.

לאחר שאלינור ריגבי נקברה, אנו למדים כי "אף אחד לא ניצל" – "No one was saved," הוכחה לכך כי נשמתה לא עלתה לשמים כפי שהובטח על ידי הכנסייה. זה יכול להיראות כביקורת על הנצרות על הרעיון שבן האדם ניצל על ידי ישו. השיר יצא באוגוסט 1966, שבועות ספורים אחרי הסערה על דבריו של ג'ון לנון ש"הנצרות תיעלם ותתכווץ. לנון אמר אז: "אני לא צריך להתווכח על זה, אני צודק, ואני אוכיח שאני צודק, שאנחנו (הביטלס) יותר פופולריים מאשר ישו עכשיו"

בשל צליל כלי המיתר, היה קשה לנגן את השיר בהופעה חיה, ואמנם הביטלס מעולם לא ביצעו את השיר בלייב. פול מקרטני בסיבוב האחרון שלו ב -2002, ביצע את השיר בלי המיתרים. המקלדות מילאו את החסר.

אלינור ריגבי השיר הכי עצוב של הביטלס

Ah look at all the lonely people

Ah look at all the lonely people

Eleanor Rigby, picks up the rice

In the church where a wedding has been

Lives in a dream

Waits at the window, wearing the face

That she keeps in a jar by the door

Who is it for

All the lonely people

?Where do they all come from

All the lonely people

?Where do they all belong

Father McKenzie, writing the words

Of a sermon that no one will hear

No one comes near

Look at him working, darning his socks

In the night when there's nobody there

What does he care

All the lonely people

Where do they all come from?

All the lonely people

?Where do they all belong

Ah look at all the lonely people

Ah look at all the lonely people

Eleanor Rigby, died in the church

And was buried along with her name

Nobody came

Father McKenzie, wiping the dirt

From his hands as he walks from the grave

No one was saved

All the lonely people

?Where do they all come from

All the lonely people

?Where do they all belong

