פול מקרטני שר "היי ג'וד" בלונדון בפתיחת משחקי האולימפיאדה 2012. כל האיצטדיון האולימפי הצטרף. למעשה – כל העולם. השיר הפך משך השנים הימנון קוסמופוליטי. מקרטני כתב את השיר ל"האלבום הלבן". אוגוסט 1968. בקרדיטים השיר מופיע כיצירה של לנון/מקרטני, הגם שללנון לא הייתה נגיעה בכתיבתו. זהו השיר הארוך ביותר של הביטלס: 7 דקות ו-11 שניות כולל 4 הדקות עם ה"נה-נה-נה-נה" שחוזר 19 פעמים. ג'ורג' מרטין, המפיק המוסיקלי התנגד לאורכו. הוא סבר כי שדרנים לא ישמיעו אותו. הוא טעה. השמיעו גם השמיעו. אחרי הכל – מדובר היה בביטלס.

19 שבועות במקום הראשון בארה"ב – אז שיא שהייה חדש. נמכר בחמישה מיליון עותקים ברחבי העולם (מקום ראשון ב-12 מדינות) ובעשרה מיליון בארה"ב בלבד.

השיר נכתב מתוך חמלה של מקרטני לג'וליאן, בנו של לנון, אחרי גירושיו (של לנון) מסינתיה. מקרטני קפץ לביקור תנחומים אצל סינתיה, וליבו התעצב. "ג'וד" הוא ג'וליאן, את השם לקח מקרטני מהמחזמר "אוקלהומה" למעשה, הוא פונה לג'וליאן ואומר לו – אל תיקח את המצב קשה. קח שיר עצוב "והפוך אותו לטוב יותר" . ג'וליאן, אגב, גילה רק אחרי 19 שנה, שהשיר נכתב עליו. מקרטני עצמו סיפר לו על כך. הוא גם גילה שבינו ובין מקרטני נרקמה ידידות נפש אף גדולה מזו שבינו ובין אביו החוקי. לנון חשב תחילה כי השיר נכתב על יחסיו עם יוקו אונו…

השיר הולקט במשך 2 לילות ב-29 וב-30 ביולי 1968 באולפני אייבי רוד בהשתתפות תזמורת של 36 נגנים, שאנשיה הצטרפו לקטע החוזר בשירה (כמובן בתמורה לתשלום נוסף) הביטלס ביצעו אותו בתוכניתו של דיוויד פרוסט ב-1968. השיר נחשב לחריג מפתיע ברפרטואר של הלהקה, כמו הרבה שירים אחרים.

זה התקליטון הראשון שהופק בחברת אפל רקורדס. השיר שהה שבועיים ברציפות במקום הראשון במצעד הפזמונים של בריטניה ותשעה שבועות במקום הראשון במצעד הפזמונים של ארצות הברית (עד אז, השיר שהחזיק בזמן הארוך ביותר במקום הראשון). זה הסינגל שמכר את המספר הרב ביותר של עותקים של הביטלס יחד עם I Want to Hold Your Hand. המגזין רולינג סטון דירג את השיר במקום ה-8 ברשימת 500 השירים הגדולים בכל הזמנים.

הביטלס היי ג'וד מילים

Hey Jude, don't make it bad

Take a sad song and make it better

Remember to let her into your heart

Then you can start to make it better

Hey Jude, don't be afraid

You were made to go out and get her

The minute you let her under your skin

Then you begin to make it better

And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain

Don't carry the world upon your shoulders

For well you know that it's a fool who plays it cool

By making his world a little colder

Na na na, na na, na na na na

Hey Jude, don't let me down

You have found her, now go and get her

Remember to let her into your heart

Then you can start to make it better

So let it out and let it in, hey Jude, begin

You're waiting for someone to perform with

And don't you know that it's just you? Hey Jude, you'll do

The movement you need is on your shoulder

Na na na, na na, na na na na, yeah

Hey Jude, don't make it bad

Take a sad song and make it better

Remember to let her under your skin

Then you begin to make it better

Better, better, better, better, better, oh!

Na na na, na-na na na

Na-na na na, hey Jude

Na na na, na-na na na

Na-na na na, hey Jude

Na na na, na-na na na

Na-na na na, hey Jude

Na na na, na-na na na

Na-na na na, hey Jude

Na na na, na-na na na

Na-na na na, hey Jude

Na na na, na-na na na

Na-na na na, hey Jude

Writers: John Lennon, Paul McCartney

Producer: George Martin

Released: Aug. '68, Apple

19 weeks; No. 1

היי גוד במשחקים האולימפיים בלונדון





האתר של הביטלס