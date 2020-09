הביטלס – All You Need Is Love

ב-1 ביולי 1967 יצא בבריטניה האלבום Sergeant Pepper's Lonely Heart Club Band, שהשלים תהליך טרנספורמציה שעבר על הביטלס. השינוי היה ממעבר של להקה מופיעה ללהקת אולפן, עשתה שימוש בטכנולוגיות מתוחכמות כדי לייצר מוסיקה חדשה. האלבום לא רק ביטא את המהלך הזה, אלא היווה אחד מאלבומי הקונספט הבולטים בהיסטוריה של הפופ.

24 ימים אחרי צאתו של האלבום, התייצבו הביטלס באולפני הטלוויזיה של הבי. סי. סי להופעה בתוכנית ,Our World שהועברה בשידור חי ע"י לוויין לחמש יבשות ונצפתה ע"י 400 מיליון צופים. (צפו למטה) השיר שיצא לאוויר העולם היה All You Need Is Love. תוך שבועיים זינק השיר לראשי המצעדים (מקומו ראשונים בבריטניה ובארה"ב) והפך ללהיט ה-12 של הלהקה. האם השיר נכתב במיוחד לשידור החי ב-בי.בי.סי? על כך חלקות הדיעות. ג'ורג' מרטין ורינגו סטאר טוענים שהוא יועד לתוכנית הזו. פול מקרטני אומר, שלנון כתב את השיר בלי קשר לתוכנית, אבל כשנודע על השידור החי, הם חשו כי הוא תפור לכך.

השיר נכתב ע"י ג'ון לנון. בקרדיטים הוא מופיע תחת לנון-מקרטני. הרעיון היה לשיר שהמסר שלו (אהבה, שלום) יובן בכל מקום. השיר נפתח בהמנון הצרפתי, המרסלייז, והכיל אלמנטים של In the Mood להיט הג'אז של גלן מילר מ-1939. הוא בעל מקצב נדיר של 7/4, ואילו הפזמון חוזר ל – 4/4.

הטקסט הפשוט ביטא תחושותיהם של אנשים צעירים באותם ימים ונכלל בין השירים האנטי מלחמתיים של שנות השישים. ג'ון לנון נדהם והתלהב מעוצמתם של שירים בעלי סיסמאות כמו "We Shall Overcome" שאיחדו אנשים. הוא אמר בראיון: "אני אוהב סיסמאות. אני אוהב פרסומת". כשנשאל האם "Power To The People" הוא שיר של תעמולה הוא השיב בחיוב. אני אמן מהפכן. האמנות שלי מוקדשת לשינוי"

השיר נכלל באלבום Magical Mystery Tour כמו גם בסרט ובאלבום של Yellow Submarine, שיצא ב-1969.

Love, love, love, love, love, love, love, love, love.

There's nothing you can do that can't be done.

Nothing you can sing that can't be sung.

Nothing you can say, but you can learn

How to play the game

It's easy.

Nothing you can make that can't be made.

No one you can save that can't be saved.

Nothing you can do, but you can learn

How to be you in time

It's easy.

All you need is love, all you need is love,

All you need is love, love. Love is all you need.

Love, love, love, love, love, love, love, love, love.

All you need is love, all you need is love,

All you need is love, love. Love is all you need.

הביטלס – All You Need Is Love