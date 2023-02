נזכרתי ב – Because, אחרי ששמעתי עיבוד אווירה מיוחד ומורכב של אבי ליבוביץ' והאורקסטרה לקלאסיקה של הביטלס באלבום שנקרא Volcano בתזמור של רוחב ועומק נשימה, בעל ניחוח של מוסקת ג'יימס בונד ופרשנות ג'אזית שלוקחת לתזמור פיוז'ני יפהפה.

ג'ון לנון קיבל השראה ל – Becaue אחרי שהוא שמע את יוקו אונו מנגנת את "סונטת ליל ירח" של בטהובן על פסנתר. הוא ביקש ממנה לנגן את הקטע לאחור. זו היה הטריגר לשיר המופתי. הצליל מורכב מהרמוניה משלושת קולות של לנון, מקרטני והאריסון שהוכפלו פעמיים. למעשה, זהו השיר היחיד של הביטלס בביצוע שלושה זמרים. בהקלטת השיר נעשה לראשונה שימוש במוג סינתיסייזר. השיר נפתח בצליל צ'מבלו חשמלי המנוגן ע"י המפיק ג'ורג' מרטין.

לפי לנון, הדמיון של השיר ליצירה סונטת אור הירח של בטהובן לא הייתה מקרית: "יוקו ניגנה את 'סונטת אור הירח' בפסנתר… שאלתי אותה 'האם את יכולה לנגן את התווים לאחור?' כתבתי את השיר לפי המנגינה. המילים מדברות בעד עצמם.. בנוסף לקונספט, גם האקורד החוזר בשיר- סי מינור, לקוח מ"סונטת אור הירח" של בטהובן. השיר הוקלט 16 פעמים כשלבסוף הטייק ה-16 נבחר.

מתוך Abbey Road (1969)

Because (Beatles cover) – The Israel Jazz Orchestra

הביטלס Because

אה, מפני שהעולם עגול/ הוא מניע אותי/ מפני שהעולם עגול

הא מפני שהרוח גבוהה/ ראשי סחרחר/ מפני שהרוח גבוהה

אה, אהבה היא ישנה אהבה היא חדשה

אהבה היא הכל, אהבה היא את

מפני שהשמיים כחולים/ אני בוכה/ מפני שהשמיים כחולים

אה,אה, אה

Ah, because the world is round

It turns me on

Because the world is round

Ah, because the wind is high

It blows my mind

Because the wind is high

Ah, love is old, love is new

Love is all, love is you

Because the sky is blue

It makes me cry

Because the sky is blue

Ah, ah, ah, ah.

* ב 2003 חזר המוסיקאי אבי ליבוביץ' לישראל אחרי שנים של פעילות ענפה בניו יורק, לונדון וברחבי העולם במהלכן ניגן עם צ'יק קוריאה, בוטסי קולינס, ג'יימס מודי, בראד מלדאו וכחבר הרכב האסיד-ג'אז Incognito. במהלך השנים האלה הספיק ליבוביץ לעבוד כמלחין ומעבד עם כמה מהתזמורות הטובות בעולם, ביניהן, הביג בנד של מישל קמילו, התזמורת של סלייד המפטון ועוד.עם חזרתו לארץ לפני 9 שנים הקים ליבוביץ' את תזמורת האורק סטרה, 12 נגנים המהווים היא סוג של קומונה מוסיקלית.

חברי האורקסטרה הם : אבי ליבוביץ' – טרומבון וניהול מוסיקלי, יאיר סלוצקי, ירון אוזנה – טרומבון, דן ורון, ארתור קרסנובייב – חצוצרה, עמית פרידמן, אלון פרבר, טל ורון, ליאור לוין – סקסופונים, יונתן אלבלק – גיטרה, מיקי ורשאי – בס, רון אלמוג – תופים