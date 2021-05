הביטלס Come Together

טימותי לירי היה פסיכולוג שהתפרסם בכך שהתנסה ב- LSD כדרך לקדם אינטראקציה חברתית והעלאת המודעות. לירי עשה ניסויים רבים על מתנדבים ועל עצמו והרגיש שלסם יש תכונות חיוביות רבות אם לוקחים אותו נכון. כש LSD נאסק לשימוש – הניסויים של לירי הופסקו והוא נעצר באשמת שימוש בסמים. בשנת 1969 החליט לירי לרוץ למשרת מושל קליפורניה, וביקש מג'ון לנון לכתוב שיר עבורו. "בוא יחד, הצטרף למסיבה" היה סיסמת הקמפיין של לירי (התייחסות לתרבות הסמים בה תמך). לירי מעולם לא היה שותף הרבה בקמפיין, אך הסיסמה נתנה ללנוןאת הרעיון לשיר זה.

אחרי שטימותי לירי החליט שלא להשתמש בשיר הזה לקמפיין הפוליטי שלו, לנון הוסיף לשיר כמה מילות שטות והביא אותו לסאשנים של הביטלס לאלבום אייבי רוד. פול מקרטני נזכר בראיון לרולינג סטון במסגרת 500 השירים הגדולים ביותר של המגזין "אמרתי, 'בואו נאט את השיר באמצעות בס ותופים. הצעתי קו בס, והכל זרם משם."

ג'ון לנון נתבע על גניבת ריף הגיטרה בשיר בשורה "Here comes old flat-top" מתוך "You Can't Catch Me" של צ'אק ברי. התביעה לא הגיעה מברי, אלא ממוריס לוי, אחת הדמויות המפורסמות ביותר של תעשיית המוזיקה הוא היה הבעלים של השיר יחד עם עוד אלפי שירי רוק מוקדמים שהשיג מאמנים עניים, שחורים ובלתי מיוצגים. לוי תבע את הביטלס, או ליתר דיוק, את ג'ון לנון, על השיר בערך בזמן שהביטלס נפרדו. במשך שנים עיכב לנון את המשפט בזמן שהוא והביטלס ניסו לפתור את כל הבעיות המשפטיות והעסקיות בעקבות התביעה נגד אפל רקורדס. לבסוף, בניסיון להימנע ככל האפשר מדיון בבית המשפט (לנון הרגיש שהוא מופיע בבית המשפט לעתים קרובות צדי), הגיעו פשרה עם לוי. לנון הסכים להקליט את אלבום רוק של קאברים כולל שלושה שירים שבבעלותו של לוי (כולל "You Can't Catch Me") העסקה הייתה הגיונית: לנון תמיד רצה ליצור אלבום קאברים, ולוי רצה שערך השירים שלו יעלה.

הביטלס הקליטואת השיר ב- 21 ביולי 1969, וזה היה המפגש הראשון שג'ון לנון השתתף בו באופן פעיל בעקבות תאונת הדרכים שלו ושל יוקו 3 שבועות קודם לכן. ג'ון התעקש כל כך שיוקו תהיה באולפן, ולשם כך הוצבה מיטת בית חולים באולפן מכיוון שהיא נפצעה קשה ממנו.

הביטלס הוציאו את השיר כסינגל צד ב' עם "Something". חברת השידור הבריטית (BBC) אסרה את שידורו בגלל ההתייחסות בו לקוקה קולה, שנראתה כפרסומת. בין גרסאות הכיסו הרבות לשיר, בלטה זו של להקת אירוסמית', שהקליטה את השיר עם מפיק הביטלס ג'ורג' מרטין לסרט Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

האלבום Abbey Road 1969

הביטלס Come Together

Here come old flat top/ He come groovin' up slowly

He got joo joo eyeballs/ He one holy roller

He got hair down to his knee/ Got to be a joker

He just do what he please

He wear no shoeshine/ He got toe jam football

He got monkey finger/ He shoot Coca-Cola

He say I know you, you know me/ One thing I can tell you is

You got to be free/ Come together, right now/ Over me

He bad production/ He got walrus gumboot

He got Ono sideboard/ He one spinal cracker

He got feet down below his knee/ Hold you in his armchair

You can feel his disease/ Come together, right now/ Over me

He roller coaster/ He got early warning

He got muddy water/ He one Mojo filter

He say one and one and one is three

Got to be good looking / Cause he's so hard to see

Come together right now/ Over me

Come together, yeah/ Come together, yeah/ Come together, yeah

Come together, yeah/ Come together, yeah/ Come together, yeah

Come together, yeah/ Come together, yeah/ Come together, yeah

Writer/s: John Lennon, Paul McCartney

