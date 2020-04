פול מקרטני כתב את השיר הזה על לאדם שנחשב לטיפש על ידי אחרים, אך התנהגותו המטופשת היא למעשה אינדיקציה לחוכמה. ההשראה לשיר נוצרה בסיטואציה שגרתית – כאשר פול הלך בוקר אחד עם כלבתו, מרתה, בגבעת פרימרוז בחלק הצפוני של ריג'נטס פארק בלונדון. כשהתבונן בשמש זורחת, הוא הבחין שמרתה נעדרת. פול הסתובב לחפש את כלבו, ושם, על הגבעה, עמד אדם בלי להשמיע קול. האדון היה לבוש מהודר, במעיל גשם מכופתר. פול ידע שהאיש הזה לא היה שם שניות קודם לכן, כיוון שהוא הביט בכיוון הזה לחפש את מרתה. פול והזר החליפו ברכה. האיש אמר משהו על הנוף הלונדוני היפה שנשקף ממרומי הגבעה. ואז, תוך שניות ספורות האיש נעלם מעיניו של פול. נעלם כפי שהופיע. פול נשבע, כי לא היה כאן משהו הקשור בנטילת סם.

השיר שמתחיל כקומפוזיציית סולו עם פול מקרטני בפסנתר וצליל חלילים, מיוחד מבחינה מוזיקלית כמו גם לירית, דן וילסון, מוסיקאי שכתב לאדל את "Someone Like You", הגדיר אותו כ"מסתורי" ו"מדהים מבחינה מוזיקלית" – במיוחד באופן שהוא עובר בין סולם מינורי למאג'ורי. לכאורה זה זה שיר מוזר-פשוט, שאין בו כמעט סיפור, ומאידך את חש שמאחורי המוסיקה הנוגה יש משהו מאוד עצוב וכמעט טרגי.

השיר שולב בסרט הביטלס Magical Mystery Tour, ומעולם לא היה "להיט" במצעדים, אבל מהווה את אחת הפסגות של הביטלס.

Day after day/ Alone on a hill/ The man with the foolish grin/ Is keeping perfectly still

But nobody wants to know him/ They can see that he's just a fool/ And he never gives an answer

But the fool on the hill/ Sees the sun going down/ And the eyes in his head/ See the world spinning ’round

Well on the way/ Head in a cloud/ The man of a thousand voices/ Talking perfectly loud

But nobody ever hears him/ Or the sound he appears to make/ And he never seems to notice

But the fool on the hill/ Sees the sun going down/ And the eyes in his head/ See the world spinning ’round

And nobody seems to like him/ They can tell what he wants to do/ And he never shows his feelings

But the fool on the hill/ Sees the sun going down/ And the eyes in his head

See the world spinning ’round, oh oh oh, ’round ’round ’round ’round

He never listens to them/ He knows that they're the fools/ They don't like him

The fool on the hill/ Sees the sun going down/ And the eyes in his head/ See the world spinning ’round

Oh, ’round ’round ’round ’round, oh

Writer/s: John Lennon, Paul McCartney

The Beatles The Fool On The Hill

