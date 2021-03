'בשביל אף אחד', שיר השקיעה בהרהורים של פול מקרטני בסיום רומן אהבה, הוא אחד משיאי האלבום "ריבולבר". מנגינה ועיבוד ששייכים לקלאסיקה של המוסיקה באשר היא. השיר נכתב במרץ 1966 בזמן שמקרטני היה בחופשה עם ג'יין אשר בשוויץ. במקור הוא נקרא ‘Why Did It Die?’ פול שר על מי שרצה שתהיה אישה מושלמת ותצטרף אליו לביטלס ותעמוד בלוח הזמנים שלו, תסייר איתו ותהיה "אשת הביטלס המושלמת", אך לג'יין היו חיים וקריירה משלה, ומכאן המילים "היא לא זקוקה לך". פול מעולם לא אמר, שזה קשור לג'יין באופן ספציפי, אבל הוא אמר, "אני מניח שהיה ויכוח. מעולם לא היו לי קשרים קלים עם נשים"

מקרטני סיפר כי מדי פעם היה לנו רעיון לאיזה תזמור חדש, במיוחד לביצועי סולו … בשיר הזה רצה קרן צרפתית, כלי בעל צליל יפהפה שאהב עוד כשהייה ילד. הוא הלך לג'ורג 'מרטין ואמרתי לו: ' איך נוכל לעשות את זה עם קרן צרפתית? מרטין ביקש זמן לתזמר, ופנה לנגן הקרן אלן סיביל. התוצאה היתה אף מפתיעה מהצפוי.

את האקורדים המיוחדים ניגן מקרטני על הקלאוויקורד (כלי מקלדת עתיק) של ג'ורג 'מרטין, שהובא במיוחד לאולפני EMI מביתו של מרטין.

הביטלס – Revolver

הביטלס For No One

"Paul McCartney "For No One"

Your day breaks, your mind ache

You find that all the words of kindness linger on

When she no longer needs you

She wakes up, she makes up

She takes her time and doesn't feel she has to hurry

She no longer needs you

And in her eyes you see nothing

No sign of love behind the tears

Cried for no one

A love that should have lasted years!

You want her, you need her

And yet you don't believe her when she says her love is dead

You think she needs you

And in her eyes you see nothing

No sign of love behind the tears

Cried for no one

A love that should have lasted years!

You stay home, she goes out

She says that long ago she knew someone but now he's gone

She doesn't need him

Your day breaks, your mind aches

There will be times when all the things she said will fill your head

You won't forget her

And in her eyes you see nothing

No sign of love behind the tears

Cried for no one

A love that should have lasted years

Writer/s: John Lennon, Paul McCartney