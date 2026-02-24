הביטלס Michelle

שולחים לאירוויזיון "מישל" ישראלית. אז נכון, שם של שיר לבדו אינו מוגן בזכויות יוצרים. אלה מגנות על המילים והלחן, לא על הכותרת עצמה.כל עוד אין שימוש בלחן, במילים או בדמיון מהותי ליצירה של הביטלס – אין הפרה.

ומה לגבי בלבול ציבורי? כאן זה כבר עניין תדמיתי ולא משפטי. אם השיר הישראלי שונה לחלוטין בסגנון, בשפה ובאופי – הסיכוי לבלבול נמוך. מצד שני, בגלל שמדובר בשם כל כך מזוהה עם הביטלס, ייתכן שאנשים יחשבו מיד על השיר ההוא, אבל זה לא בהכרח שלילי. לפעמים אזכור כזה אפילו יוצר עניין. השאלה תישאר אמנותית ושיווקית: האם השיר החדש מצליח לייצר זהות משלו שלא חיה בצל הקלאסיקה.

אז נחזור לקלאסיקה. "מישל יפתי, אלה מילים שמתחרזות", שר פול מקרטני בחצי צרפתית, חצי אנגלית, והשיר הפך לאחד משירי האהבה המרטיטים בתולדות הפופ. מה למקרטני ולצרפתית? ג'ון לנון הזמין את פול מקרטני למסיבות של תלמידי מגמת אמנות בה למד, כשעוד למדו בתיכון. באותה תקופה – תרבות צרפתית היתה טרנד. ג'ולייט גרקו, הזמרת הצרפתית, היתה שם דבר אצל הצעירים הבריטיים של מגמת האומנות באותם ימים, שהעריצו את האמנים הבוהמיינים של הגדה השמאלית בפריז.

פול היה מגיע למסיבה, תופס פינה ומעמד פנים של מבין בתרבות צרפתית, למרות שידע מילים מעטות בצרפתית. הוא כתב באותם ימים קטע של חיקוי קומי על אותם תלמידים ששיחקו אותה בוהמיינים צרפתיים כדי לשעשע את חבריו. השיר נשאר מעין בדיחה משך שנים.

לימים, ג'ון לנון הציע לו לשכתב את הבדיחה לשיר על המסיבות ההן לאלבום .Rubber Soul, כדי לשבץ צרפתית פנה מקרטני לידיד, שאשתו הייתה מורה לצרפתית. אותו ידיד חזר עם הצירוף "Michelle, ma belle" ומקרטני הוסיף: "These are words that go together well" ובצרפתית: "Sont des mots qui vont tres bien ensemble". כשמקרטני השמיע לג'ון את המוסיקה, הוא (ג'ון) הציע לשרבב את "I love you". השיר לא התייחס לאישה מסוימת. הם בחרו ב"מישל", כי השם צלצל מצוין.

מוסיקלית, "מישל" הוא שיר פשוט ומורכב כאחד. המנגינה שלו נדירה ביופייה. הזכייה שלו בגראמי לשנת 1966 בקטגוריית "שיר השנה" התבקשה. מקרטני סיפר כי כתב את המוסיקה בהשראת סגנון הנגינה של הגיטריסט צ'ט אטקינס והשיר Trambone.

להקת ה – The Overlanders הוציאה גרסת כיסוי (האזינו מטה) לשיר לשיר כסינגל, שזכה להצלחה מפתיעה בבריטניה. הסיבה – הביטלס לא הוציאו את השיר כסינגל!

ביוני 2010, כאשר מקרטני קיבל את פרס גרשווין על שיר פופולארי בבית הלבן מהנשיר ברק אובמה, הוא הקדיש את השיר לאשתו מישל. היא אמרה בתגובה כי כנערה אפרו אמריקנית שגדלה בדרום שיקגו, היא לא דמיינה בחלומות הכי מטורפים שלה שפול מקרטני ישיר את השיר בשבילה, כשהיא על תקן האישה הראשונה של ארה"ב.(וידיאו למטה)

Michelle, ma belle

These are words that go together well

My Michelle

Michelle, ma belle

Sont les mots qui vont tres bien ensemble

Tres bien ensemble

I love you, I love you, I love you

That's all I want to say

Until I find a way

I will say the only words I know that you'll understand

Michelle, ma belle

Sont les mots qui vont tres bien ensemble

Tres bien ensemble

I need to, I need to, I need to

I need to make you see

Oh, what you mean to me

Until I do, I'm hoping you will know what I mean

I love you…

I want you, I want you, I want you

I think you know by now

I'll get to you somehow

Until I do, I'm telling you so you'll understand

Michelle, ma belle

Sont les mots qui vont tres bien ensemble

Tres bien ensemble

And I will say the only words I know that you'll understand

My Michelle

