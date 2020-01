פול מקרטני כתב את השיר, כשסגנון הרגאיי הג'מייקני תפס תאוצת פופולריות בבריטניה. המילים "Desmond has a barrow in the market-place", הפנו לסקא הג'מייקני הראשון המצליח וליוצרו דזמונד דקר, שבאותם ימים ערך סיבוב מוצלח בבריטניה. השורה "ob-la-di, ob-la-da, החיים נמשכים" היה ביטוי של נגן קונגה ניגרי ג 'ימי סקוט אמואקפור, מכר של מקרטני שהוא פגש במועדונים. סקוט-מואקפור ניסה לטעון על זכותו לקרדיט ותמלוגים בשיר, אבל מקרטני טען כי מדובר רק בביטוי, ואילו סקוט טען כי זה אינו ביטוי נפוץ, ונעשה בו שימוש באופן בלעדי על ידי משפחתו. מאוחר יותר הוא ויתר על דרישתו ומשך את תביעתו חזרה, כאשר מקרטני הסכים לשלם את הוצאותיו המשפטיות בגין תביעתו.

הביטלס התאספו בביתו של ג'ורג 'הריסון בסארי, במאי 1968, לאחר שחזרו מלימודי המדיטציה הטרנסנדנטלית ברישיקש, הודו – כדי להקליט דמואים לקראת האלבום החדש. "אוב-לה-די, אוב-לה-דה" היה אחד מ -27 הדמואים שהוקלטו. מקרטני ביצע את סולו ההדגמה הזה רק בגיטרה אקוסטית. ההקלטה הרשמית של "אוב-לה-די, אוב-לה-דה" נמשכה כמה ימי עבודה, שבמהלכם ניסו הביטלס מקצבים וסגנונות שונים. הלהקה שינתה את השיר פעמיים במאמץ לעלות על הגרסה שאליה מקרטני כיוון. לדברי טכנאי האולפן ג'ף אמריק, ג'ון לנון תיעב את השיר, וכינה אותו "חרא מוסיקה". לנון עזב את האולפן באחד הסאשנים, ואז חזר תחת השפעתה של מריחואנה, ניגש לפסנתר וניגן את אקורדי הפתיחה חזק יותר ומהיר יותר מאשר בגרסה הקיימת. הוא טען שכך צריך לנגן את השיר, והוא הפך לגרסה שהביטלס הוציאו. מקרטני בראיון עם הווארד שטרן (ראו מטה) טוען שג'ון דווקא אהב את השיר.

Ob la di ob la da בהופעה של קרטני בברזיל

מקרטני מספר על השיר בראיון עם הוווארד שטרן

Desmond has a barrow in the marketplace

Molly is the singer in a band

Desmond says to Molly girl I like your face

And Molly says this as she takes him by the hand

[Chorus]

Ob la di ob la da life goes on bra

La la how the life goes on

Ob la di ob la da life goes on bra

La la how the life goes on

Desmond takes a trolley to the jeweler's store

Buys a twenty carat golden ring

Takes it back to Molly waiting at the door

And as he gives it to her she begins to sing

[Chorus]

In a couple of years they have built

A home sweet home

With a couple of kids running in the yard

Of Desmond and Molly Jones

Happy ever after in the market place

Desmond lets the children lend a hand

Molly stays at home and does her pretty face

And in the evening she still sings it with the band

[Chorus]

In a couple of years they have built

A home sweet home

With a couple of kids running in the yard

Of Desmond and Molly Jones

Happy ever after in the market place

Molly lets the children lend a hand

Desmond stays at home and does his pretty face

And in the evening he's a singer with the band

[Chorus]

And if you want some fun sing ob la di bla da

Writer/s: JOHN LENNON, JOHN WINSTON LENNON, PAUL MCCARTNEY, PAUL JAMES MCCARTNEY

The Beatles - Ob-La-Di, Ob-La-Da

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin