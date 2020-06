קחו את האוטובוס "Magical Mystery Tour" בליברפול תקבלו הסבר מפורט בסמטת פני ליין. פול מקרטני ישב שם בתחנת אוטובוס שליד ביתו, ממתין לפגישה עם ג'ון לנון. בשעה שהמתין, שירבט דברים שראה, כמו מספרה לגברים, שעל קירה נתלו תמונות של לקוחותיה, אחות שמוכרת פרחים ליום השנה לסיום מלחמת העולם הראשונה (Remembrance Day). המראות האלה הפכו יותר מאוחר לאחד השירים היותר יפים של הביטלס. מי שמבקר בסמטת פני ליין בליברפול עדיין ימצא שם את הבנק והמספרה המוזכרים בשיר, אבל על תחנת האוטובוס הוקמה מסעדה ששמה Sgt. Pepper's Bistro. השיר הוא על על תחנת האוטובוס "פני ליין", שהייתה נקודת מפגש מוכרת לנערי ליברפול של ראשית השישים.

ביוני 2020 שלטי הדרכים המהווים יעד עליה לרגל של תיירים, הושחתו על רקע הטענה האנטי גזענית כביכול, שהרחוב נקרא על שם סוחר עבדים, ג'יימס פני.

מוסיקה: בלעדית. קסומה. זו אינה רק המלודיה המורכבת המופלאה. גם העיבוד המיוחד: צליל החצוצרה היפהפה בשיר נוסף אחרי שההקלטה הושלמה. הרעיון נולד אצל מקרטני אחרי שצפה בבי.בי.סי בלהקת The New Philharmonia מבצעת את הקונצ'רט הברנדנבורגי מס. 2 של באך. הוא ביקש מנגן החצוצרה של הלהקה, דייב מייסון לנגן את הקטע בשיר. מייסון הגיע להקלטה עם 9 חצוצרות! בסוף בחר בחצוצרה קטנה (piccolo trumpet) כדי להשיג את הצליל המיוחד. ג'ון לנון ניגן פסנתר, הריסון בתופי קונגה. אין בשיר גיטרה. מסטרפיס.

כתבו: לנון, ויסטון, מקרטני



השיר הגיע למקום הראשון בארה"ב ב-1967. בריטניה – מקום שני. הוא נכלל באלבומים Magical Mystery Tour וב – The Beatles 1967-1970.

Penny Lane there is a barber showing photographs/ Of every head he's had the pleasure to know/ And all the people that come and go/ Stop and say "Hello"

On the corner is a banker with a motorcar/ And little children laugh at him behind his back.

And the banker never wears a mac/ In the pouring rain, very strange.

Penny Lane is in my ears and in my eyes/ There beneath the blue suburban skies/ I sit, and meanwhile back/ In Penny Lane there is a fireman with an hourglass/ And in his pocket is a portrait of the Queen/ He likes to keep his fire engine clean/ It's a clean machine.

Penny Lane is in my ears and in my eyes/ A four of fish and finger pies/ In summer. Meanwhile back/ Behind the shelter in the middle of the roundabout/ The pretty nurse is selling poppies from a tray/ And though she feels as if she's in a play/ She is anyway

In Penny Lane the barber shaves another customer/ We see the banker sitting waiting for a trim/ And then the fireman rushes in/ From the pouring rain – very strange

Penny Lane is in my ears and in my eyes/ There beneath the blue suburban skies/ I sit, and meanwhile back/ Penny Lane is in my ears and in my eyes/ There beneath the blue suburban skies/ Penny Lane!

דירוג: