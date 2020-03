"שי לאבס יו יה יה יה" היה שיר ששינה את פני הדור, למעשה עמד במרכז ההסתערות הגדולה של הביטלס על המצעדים באמצע השישים (1963-4). השיר הגיע למקום הראשון בארה"ב ברציפות עם – I Want To Hold You Handוהשיר שבא אחריו – Can't Buy Me Love, שלושה שירים בזה-אחר-זה בשלושה חודשים (פברואר-מרץ-אפריל) שקידמו את הסטרית הביטלמניה בארה"ב ואת ההגעה של הלהקה לתוכנית הטלוויזיה The Ed Sullivan Show, שזכתה בערב השידור ברייטינג הגדול ביותר עד אז לתוכנית טלוויזיה. בבריטניה השיר הגיע למקום הראשון עוד בספטמבר 1963, ושהה בראש המצעד 4 שבועות.

קלאסיקת פופ, תום נעורים, ישירות הבעה הנתמכת באפביט נהדר של ג'ון-פול-ג'ורג', הקולות הקולחים של פול וג'ון. לא השיר המתוחכם במכלול היצירה של הביטלס, ועם זאת בעל קסם מופלא.

מקרטני ולנון שאבו השראה מההופעה ב – Majestic Ballroom בניוקאסל, בו הם היוו חלק מחבורת אמני פופ שכללה את רוי אורביסון ואת גרי והפוסעים. ניצניו של השיר יצאו בעת ששהו באוטובוס שהסיע אותם. חלק מהם שרו She Loves You וחלק ענו "yeah, yeah, yeah".. כשהגיעו למלון, חיברו את החלקים, והתיישבו לסיים את השיר.

השיר עוסק בנער מסכן שחושב שהוא איבד את אהובתו לנצח, אלא שחבר מגלה לו שהיא עדיין אהבת אותו. יש בשיר האהבה הפשוט הזה משהו מוסרי לסיום: "גאווה יכולה לפגוע גם בך, תתנצל בפניה". השיר פרח גם בזכות ה – "yeah, yeah, yeah". אביו של מקרטני רצה שהוא ישיר "yes, yes, yes", כי זה נשמע מכובד יותר. She Loves You היה הסינגל הנמכר ביותר בבריטניה עד ל-1977, כאשר "כנפיים", להקתו של מקרטני הוציאה את Mull Of Kintyre.

Writer/s: LENNON, JOHN / MCCARTNEY, PAUL

She loves you, yeah, yeah, yeah

She loves you, yeah, yeah, yeah

She loves you, yeah, yeah, yeah

You think you've lost your love

Well, I saw her yesterday-yi-yay

It's you she's thinking of

And she told me what to say-yi-yay

She says she loves you

and you know that can't be bad

Yes, she loves you

and you know you should be glad

She said you hurt her so

She almost lost her mind

And now she says she knows

You're not the hurting kind

She says she loves you

and you know that can't be bad

Yes, she loves you

and you know you should be glad

Oo, she loves you, yeah, yeah, yeah

She loves you, yeah, yeah, yeah

With a love like that

You know you should be glad

You know it's up to you

I think it's only fair

Pride can hurt you too

Apologize to her

Because she loves you

and you know that can't be bad

Yes, she loves you

and you know you should be glad

Oo, she loves you, yeah, yeah, yeah

She loves you, yeah, yeah, yeah

With a love like that

You know you should be glad

With a love like that

you know you should be glad

With a love like that

you know you should be glad

Yeah, yeah, yeah,

Yeah, yeah, yeah, yeah

The Beatles – She Loves You

