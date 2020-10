"משהו בדרך שהיא זזה / מושך אותי כמו שום מאהבת אחרת/ משהו בדרך שהיא מחזרת אחרי/ אני לא רוצה לעזוב אותה עכשיו". משהו בשיר הזה ממשיך להפנט כבר למעלה מחמישים שנה. כל ה"משהו" שייך לג'ורג 'הריסון, שכתב וביצע. טענו כי נכתב בהשראת אשתו, פטי. הריסון לא אישר את זה. לכל היותר סיפר, כי לא היה לו מישהי בראש, אבל הקדיש את השיר לפטי, אשתו לעתיד של אריק קלפטון. מה שיותר משתמע מהיצירה -היא ההשראה של "תודעת קרישנה" (Krishna Consciousness), האל ההודי. פטי מעידה כי זה הכניס את היחסים בינהם למשבר. מאז החיבור להודו בשנת 1968, ג'ורג 'נעשה אובססיבי לגבי מדיטציה. הוא היה לפעמים גם נסגר ומדוכא.

הריסון כתב את השיר על פסנתר בזמן שהביטלס עבדו על "האלבום הלבן". הוא לא הוקלט בזמן לאלבום, ולכן הריסון נתן אותו לג'ו קוקר, אך קוקר לא הוציא אותו עד סוף שנת 1969 כחודש לאחר שהביטלס הוציאו אותו. ב – Abbey Road. זה היה השיר היחיד שנכתב ע"י הריסון שיצא כסינגל על ידי הביטלס. הם השתמשו בכמה משיריו כצד B, כולל "The Inner Light" ו"Old Brown Shoe"

Something הוא השיר המצליח ביותר של הריסון. 150 גרסאות כיסוי נעשו לו, השיר השני המכוסה ביותר של הביטלס אחרי Yesterday. הריסון אהב במיוחד את זו של ג'יימס בראון. פרנק סינטרה, שהקליט גרסה משלו, כינה את השיר "שיר האהבה הגדול ביותר שנכתב אי פעם" לעתים קרובות. הוא ביצע את זה בשנות ה -70, ובשלב מסוים ייחס אותו בטעות ללנון ומקרטני ולא להריסון.

הביטלס כבר לא הופיעו כלהקה כשהקליטו את השיר , אבל ג'ורג' הריסון ביצע אותו אותו ברוב הופעותיו. הוא הצטרף לאריק קלפטון ב -12 הופעות ביפן בשנת 1991, בכולם כלל את "משהו" . הוא ניגן את השיר גם בקונצרט למען בנגלדש, שסייע לארגן בשנת 1971.

Abbey Road אייבי רוד בן 50 שנה

George Harrison: vocals, lead guitar

John Lennon: piano

Paul McCartney: backing vocals, bass guitar

Ringo Starr: drums

Billy Preston: Hammond organ

Unknown: 12 violins, 4 violas, 4 cellos, double bass

הביטלס – Something

Paul McCartney, Eric Clapton – Something



Something in the way she moves/ Attracts me like no other lover

Something in the way she woos me/ I don't want to leave her now

You know I believe and how

Somewhere in her smile she knows/ That I don't need no other lover

Something in her style that shows me/ I don't want to leave her now

You know I believe and how

You're asking me will my love grow/ I don't know, I don't know

You stick around and it may show/ I don't know, I don't know

Something in the way she knows/ And all I have to do is think of her

Something in the things she shows me/ I don't want to leave her now

You know I believe and how

Writer/s: George Harrison

האלבום: Abbey Road 1969