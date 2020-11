ג'ון לנון ראה ב – Strawberry Fields Forever ההישג הגדול ביותר שלו במסגרת הביטלס. לנון הוא שכתב את השיר, אבל גם מקרטני קיבל עליו קרדיט די תמוה. השיר- בעל צליל קליידוסקופי סוריאליסטי פסיכודלי – היה למעשה השיר הראשון שהוקלט עבור Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, אבל יצא לבסוף כסינגל עם Penny Lane. (אותו כתב פול). היה זה המפיק ג'ורג' מרטין שהחליט על הוצאתו (מסרג'נט פפר), בגלל שהשיר יצא כבר כסינגל. השיר נכלל גם ב – The Magicl Mystery Tour.

הטקסט לא לגמרי בהיר. מעלה פה ושם סימני שאלה למה התכוון המשורר. ככלל זהו מבט נוסטלגי של ג'ון לנון על ילדותו בליברפול – בין מציאות לחלום. Strawberry Field היה בית יתומים בעיר ליברפול שנוהל ע"י הארגון הנוצרי צבא הישע. ג'ון לנון הילד אהב לבלות במקום עם חברים. (יוקו אונו תרמה סכום של 375,000 דולר למקום 4 שנים לאחר הירצחו של ג'ון) אחרי הכל גם הוא היה יתום, הגם שדודתו מימי, שגידלה אותו, התנגדה לביקוריו במקום. לנון הילד מספר, שהבית של דודתו לא היה הסטנדרט הרגיל שבו התגוררו העניים (כמו המשפחות של פול, ג'ורג' ורינגו), אלא דווקא בית דו משפחתי, שאפיין את מעמד הביניים הגבוה. בשיר עצמו משתמש לנון ב – Strawberry Field כמטפורה לילדות יפה. מנגינה קסומה, שמבטאת את הגעגוע המלנכולי. עיבוד עתיר דימיון, סאונד מורכב מלופים, אפקטים, נגינה של טייפ לאחור, עיבוד למיתרים וכלי נשיפה. שיר אחד ובלעדי בתולדות הפופ. שדות תותים לנצח נצחים.

"תן לי לקחת אותך למטה, כי אני הולך לשדות תותים.

שום דבר לא אמיתי ושום דבר להיתלות עליו.

שדות תות לנצח"

"חיים בקלות בעינים עצומות, חוסר הבנה זה כל מה שאתה רואה/ קשה להיות מישהו אבל הכל עובד/ וזה לא הכי משנה לי" (משהו כמו אנשים לא רוצים לראות את האמת ולכן לא מאמינים בעובדות)

Let me take you down, ’cause I'm going to Strawberry Fields.

Nothing is real and nothing to get hung about.

Strawberry Fields forever.

Living is easy with eyes closed, misunderstanding all you see.

It's getting hard to be someone but it all works out.

It doesn't matter much to me.

Let me take you down, ’cause I'm going to Strawberry Fields.

Nothing is real and nothing to get hung about.

Strawberry Fields forever.

No one I think is in my tree, I mean it must be high or low.

That is you can't you know tune in but it's all right.

That is I think it's not too bad.

Let me take you down, ’cause I'm going to Strawberry Fields.

Nothing is real and nothing to get hung about.

Strawberry Fields forever.

Always know sometimes think it's me, but you know I know and it's a dream.

I think I know of thee, ah yes, but it's all wrong.

That is I think I disagree.

Let me take you down, ’cause I'm going to Strawberry Fields.

Nothing is real and nothing to get hung about.

Strawberry Fields forever.

Strawberry Fields forever.

Strawberry Fields forever.

הביטלס Strawberry Fields Forever

יוני רכטר והביג בנד של אלי דג'יברי – Strawberry Fields