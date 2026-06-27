הביטלס The long and winding road

הכביש שפול מקרטני כתב עליו נמצא בחוף המזרחי שבקינטייר שבסקוטלנד ומוביל לבית חווה, שם כתב את השיר. "התיישבתי ליד פסנתר וניסיתי לדמיין את ריי צ'ארלס מבצע את השיר. תמיד מצאתי השראה בנופים השקטים של סקוטלנד"

הביטלס הקליטו את השיר בינואר 1969 כבלדה פשוטה. כעבור שנה, כשהודיעו על פירוק הלהקה, קיבל פיל ספקטור על עצמו להפיק את אלבומם האחרון Let It Be. ספקטור נודע על טכניקת הקלטה מיוחדת שנקראה "Wall Of Sound", לפיה הא הוסיף שכבות סאונד לשיר. בשיר הזה, ספקטור עשה שימוש במקהלה ובחטיבת כלי מיתר. פול מקרטני לא שיתף פעולה עם ספקטור בהפקת השיר. כשהוא שמע את התוצאה, הוא הבהיר כי הוא שונא את מה שעשה המפיק לשיר וניסה להחזיר אותו לצורתו המקורית. בעניין הזה התעוררו חילוקי דעות עם חברי הלהקה, מה שהעמיק עוד יותר את הקרע ביניהם. האריסון ולנון (שניגן באופן חריג באס בהקלטת השיר) תמכו בספקטור. מקרטני לא שינה דעתו גם בשנים הבאות וטען כי ספקטור רצח את השיר. למרות "רצח" – השיר הגיע למקום הראשון בארה"ב ב-13 ביוני 1970. למעשה, זה היה השיר העשרים והאחרון של הביטלס שהגיע למקום הראשון.

הביטלס ביצעו את השיר בסרט Let It Be. גם האלבום וגם הסרט היו הפרויקטים האחרונים שהביטלס הוציאו. Abbey Road היה האלבום האחרון שהם הקליטו.

הדרך הארוכה והמפותלת שמובילה לדלת שלך/ לעולם לא תעלם/ ראיתי כבר את הכביש הזה, והוא תמיד מוביל אותי כאן/ מוביל אותי לדלת שלך.\הלילה הפראי והסוער שהגשם שטף/ הותיר בריכה של דמעות מבכי ליום./ למה להשאיר אותי עומד כאן, תני לי למצוא את הדרך/ פעמים רבות הייתי לבד ופעמים רבות בכיתי/ בכל מקרה לעולם לא תדעי הדרכים הרבות שניסיתי, אבל/ עדיין הם מובילים אותי בחזרה לדרך הארוכה ומפותלת/ עזבת אותי עומד כאן לפני זמן רב, רב מאוד/ אל תעזבי אותי לחכות כאן, מ הובילי אותי לדלתך

The long and winding road that leads to your door,

Will never disappear,

I've seen that road before It always leads me here,

Leads me to your door.

The wild and windy night the rain washed away,

Has left a pool of tears crying for the day.

Why leave me standing here, let me know the way

Many times I've been alone and many times I've cried

Anyway you'll never know the many ways I've tried, but

Still they lead me back to the long and winding road

You left me standing here a long, long time ago

Don't leave me waiting here, lead me to you door

Writer/s: Lennon, John / Mccartney, Paul James

הביטלס The Long and Winding Road