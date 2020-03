Ticket to Ride שנכתב על ידי ג'ון לנון (בקרדיטים השיר מופיע תחת לנון – מקרטני) יצא כסינגל באפריל 1965. זה השיר השביעי של הביטלס שהגיע למקום הראשון בבריטניה, השלישי למקום הראשון בארה"ב. זה היה הסינגל הראשון של הביטלס שהיה ארוך משלוש דקות. Ticket To Ride הוכרז על ידי עיתונות המוזיקה כיציאה מהטריטוריה המוכרת של הקבוצה.

השיר, שנכלל באלבומם !Help, הוקליט בפברואר 1965 באולפני EMI בלונדון, סימן התקדמות מוסיקלית משמעותית ביצירה של הלהקה עד אז. לנון טען כי זה היה השיר הכי "הבי מטאל" שהוא כתב, וכוונתו היתה ככל הנראה "כבד" לעומת הפופ ששלט בסצינה. ה-Heavy בלט במיוחד בצורת התיפוף של רינגו סטאר.

בעוד שהמילים מתארות צעירה "שיצאה מחיי המספר", ההשראה מאחורי שם השיר אינה ברורה. מקרטני סיפר כי הוא נוצר על בסיס כרטיס רכבת של ה"בריטיש ריילווייס" לעיר רייד (Ryde) באי וייט, שם התגוררו קרובי משפחה של מקרטני.

גרסת לנון היתה אחרת: שם השיר מתייחס לכרטיסים המעידים על תעודת בריאות, שנשאו זונות בהמבורג בשנות השישים. הביטלס הופיעו בהמבורג בתחילת דרכם המוזיקלית, ו"נסיעה" (ride) הייתה סלנג בריטי על קיום יחסי מין. יש מי שפירשו את השיר כסיפור על אשה שעוזבת את החבר שלה כדי להיות זונה.

"Ticket to Ride" מלווה סצנה בסרט Help! הביטלס נראים בה מנסים לעשות סקי, כשהם מתחמקים מחבורת מתנקשים שמטרתם לרצוח את רינגו סטאר. הסצינה צולמה באוברטאוארן ב באלפים האוסטריים במרץ 1965.

לנון טען כי תרומתו של מקרטני לשיר הייתה מוגבלת ל"דרך בה רינגו ניגן בתופים". מקרטני אמר שזה תיאור לא שלם, וכי "ישבנו וכתבנו את זה ביחד … ג'ון שר את המנגינה ואני את ההרמוניה. ללנון היו 60 אחוז ממנו … ישבנו יחד ועבדנו על זה במשך שלוש שעות. "כתיבת סוף השיר היתה מטורפת: שינינו את הקצב. לקחנו את אחת השורות, ‘My baby don’t care’ ושינינו לחלוטין את הלחן. כמעט המצאנו רעיון לקטע חדש לסיומו, אבל הוא היה מהיר מדי וירדנו מזה".

I think I'm gonna be sad/ I think it's today, yeah

The girl that's driving me mad/ Is going away

She's got a ticket to ride/ She's got a ticket to ride

She's got a ticket to ride/ But she don't care

She said that living with me/ Is bringing her down yeah

For she would never be free/ When I was around

She's got a ticket to ride/ She's got a ticket to ride

She's got a ticket to ride/ But she don't care

I don't know why she's ridin' so high/ She ought to think twice

She ought to do right by me/ Before she gets to saying goodbye

She ought to think twice/ She ought to do right by me

I think I'm gonna be sad/ I think it's today yeah

The girl that's driving me mad/ Is going away, yeah

She's got a ticket to ride/ She's got a ticket to ride

She's got a ticket to ride/ But she don't care

I don't know why she's ridin' so high

She ought to think twice/ She ought to do right by me

Before she gets to saying goodbye/ She ought to think twice

She ought to do right by me/ She said that living with me

Is bringing her down, yeah/ For she would never be free

When I was around

Ah, she's got a ticket to ride/ She's got a ticket to ride

She's got a ticket to ride/ But she don't care

My baby don't care, my baby don't care/ My baby don't care, my baby don't care

My baby don't care, my baby don't care

Writer/s: John Lennon, Paul McCartney

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: