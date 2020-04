14סופרלטיבים? השיר הטוב ביותר של המאה ה-20, לפי סקר שנערך ע"י הבי.בי.סי. כמה גרסאות יש לשיר הזה? – לפי הגינס – 3,000. (ריי צ'ארלס הקליטו, פרנק סינטרה, אלביס פרסלי) פול מקרטני כתב את הלחן במהירות ובקלות כזו, עד שחשד כי שמע אותו באיזשהו מקום. הוא המתין עוד כמה שבועות עד שהחליט ללכת על השיר, שאל ושאל את מקורביו אם הם שמעו את הלחן הזה באיזשהו מקום.מקרטני נזקק לעוד כמה שעות במהלך חופשה בליסבון עם חברתו ג'יין אשר כדי להשלים את המילים. שיר אהבה פשוט להפליא: אתמול הכל נראה טוב ויפה, האהבה נראתה משחק קל, אבל התחושה הייתה מטעה. מדוע היא עזבה?– שר מקרטני ומתגעגע לאתמול.המנגינה הקסומה היא שהעניקה לו חיי נצח. מקרטני ניגן אקווסטית לבדו. זו הייתה הפעם הראשונה, שחבר להקה אחד הקליט ללא חבריו. הוא רצה לנגן השיר בסולם סול מז'ור, משום שכך היה לו נוח לנגן אותו בגיטרה, אך לשיר אותו בסולם פה מזו'ר, שבו העדיף לשיר.

זהו אחד השירים היחידים של הביטלס המזוהה עם מוסיקה קלאסית – בהיותו מבוצע ע"י רביעיית נגני מיתר. בעניין הזה היה למקרטני ויכוח עם מפיק השיר ג'ורג' מרטין: "אל תשכח שאנחנו להקת רוק", אמר לו. מרטין השיב לו: "בוא ננסה. לא ילך – נחזור לעיבוד אחר". אחרי שמקרטני שמע את התוצאה, הוא השתכנע. השיר הזה יותר מכל שיר אחר קירב את הלהקה לקהל שוחרי המוסיקה הקלאסית.

בשנת 1965 שירי הביטלס נכתבו ע"י פול מקרטני או ג'ון לנון בנפרד – הגם שבקרדיטים הם דאגו לרשום אות על שם לנון-מקרטני. יוקו אונו התנגדה לבקשתו של מקרטני לרשום את השיר על שמו, בניגוד להסכם שהיה בלהקה שכל שירי הביטלס ירשמו על שם לנון-מקרטני. מקרטני הביע פעמים רבות את חוסר שביעות רצונו מסידור הקרדיט לכותבים. במקום "לנון ומקרטני" שאף מקרטני להשיב את הסידור שהתקיים בתקליט הראשון של הלהקה בו הקרדיטים נכתבו תחת : "מקרטני ול

1965 באלבום Help



Yesterday, all my troubles seemed so far away

Now it look as though they're here to stay

Oh, I believe in yesterday

Suddenly, I'm not half the man I used to be

There's a shadow hanging over me

oh, yesterday came suddenly

Why she had to go I don't know, she wouldn't say

I said something wrong, now I long for yesterday

Yesterday, love was such an easy game to play

Now I need a place to hide away

oh, I believe in yesterday

Why she had to go I don't know, she wouldn't say

I said something wrong, now I long for yesterday

Yesterday, love was such an easy game to play

Now I need a place to hide away

oh, I believe in yesterday, Mm

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: