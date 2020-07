שם השיר – "הוא אינו כבד, הוא אחי", מקורו במוטו של Boys Town, קהילה שהוקמה בשנת 1917 על ידי כומר קתולי, האב אדוארד פלנגן. המקום באומהה, נברסקה, היה אכסניה לנערים במצוקה או חסרי בית יכולים שהיו זקוקים לעזרה.

בשנת 1941, ראה האב פלנגן במגזין שנקרא "דה מסנג'ר" בציור של ילד הנושא על גבו ילד צעיר יותר, עם הכיתוב "הוא לא כבד, אדון, הוא אחי." האב פלנגן חשב שהתמונה והביטוי תואמים את רוח "בויז טאון. אחרי שקיבל אישור לעשות שימוש במשפט, והזמין פסל של הרישום עם הכיתוב, "הוא לא כבד, אבא הוא אחי." הפסל והביטוי הפכו ללוגו של "בויז טאון". בשנת 197, כאשר המקום נפתח גם לבנות, השם שונה ל-Girls And Boys Town. הלוגו עודכן בציור של ילדה הנושאת ילדה צעירה.

זה היה שיתוף הפעולה היחיד בין כותבי השירים הוותיקים בובי סקוט ("טעם של דבש") ובוב ראסל ("בלרינה"). ראסל, שכתב את המילים, כתב לסרטים תרם מילים לשירים של דיוק אלינגטון וקרל סיגמן. סקוט היה נגן פסנתר, זמר ומפיק. הוא עבד הרבה בשביל "מרקורי רקורדס" לאמנים כמו אריתה פרנקלין, מרווין גיי ובובי דארין. בשנת 1990 נפטר מסרטן.

כשההוליס קיבלו את השיר, הוא נשמע כמו תקליט של 45 סל"ד שנוגן ב-33 סל"ד. הזמר שהדגים אותו נשמע מוזר כאילו היה שיכור. אבל היה בזה משהו. חברי האיצו את השיר והוסיפו תזמורת. אלטון ג'ון – שעדיין נקרא רג – ניגן עליו פסנתר וקיבל 12 פאונד. התוצאה – להיט עולמי, שהגיע פעמיים לראש המצעדים (פעם שניה ב-1988, אחרי ששימש כפרסומת לבירה)

ההוליס הוקמה כרביעייה בשנת 1962 על ידי גרהאם נאש ואלן קלארק. החבורה נחשפה תודות לגרסת הכיסוי שביצעו לשיר "Just one look" של דוריס טרוי, שהגיעה אל המקום השני במצעד הבריטי. להיטים מצליחים אחרים: "I’m alive", שירו של ג'ורג' הריסון "If I needed someone", "תחנת אוטובוס" "Bus stop" שכתב גרהאם גולדמן. "He ain’t heavy… he’s my brother" היה הסינגל השני שההוליס שחררו לאחר שגרהאם נאש עזב את הלהקה כדי להקים את קרוסבי, סטילס ונאש; הראשון היה "Sorry Suzanne" נאש הוחלף על ידי טרי סילבסטר. הלהקה הקליטה באולפני אבי רוד תחת פיקוחו של טכנאי הקול אלן פרסונס (מ"אלן פרסונס פרוג'קט"), שלקח תחת חסותו גם את ההפקה המוזיקלית. ההוליס המשיכו להופיע גם בשנות ה-80.

The road is long/ With many a winding turn

That leads us to who knows where/ Who knows where

But I'm strong/ Strong enough to carry him

He ain't heavy, he's my brother

So on we go / His welfare is of my concern

No burden is he to bear/ We'll get there

For I know/ He would not encumber me

He ain't heavy, he's my brother

If I'm laden at all/ I'm laden with sadness

That everyone's heart/ Isn't filled with a gladness

Of love for one another

It's a long, long road/ From which there is no return

While we're on the way to there/ Why not share

And the load/ Doesn't weigh me down at all

He ain't heavy, he's my brother

He's my brother/ He ain't heavy, he's my brother

Writer/s: BOB RUSSELL, BOBBY SCOTT