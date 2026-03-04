ההופעה התיאטרלית של Wolf Alice עם The Sofa בטקס פרסי BRITs 2026

להקת Wolf Alice ביצעה גרסה נועזת ותיאטרלית לשיר "The Sofa” בטקס פרסי BRIT Awards 2026 (צפו בה למטה)

להקת האינדי מצפון לונדון זכתה בטקס פרסי הבריטס שנערך באולם Co-op Live Arena שבמנצ’סטר בפרס הלהקה הבריטית הטובה ביותר, בפעם השנייה בקריירה שלה.

זמן קצר לאחר קבלת הפרס עלתה הלהקה לבמה וביצעה את „The Sofa”, אחד הסינגלים הראשונים מתוך אלבום האולפן הרביעי שלה, "The Clearing”, שיצא בקיץ האחרון.

השיר, שלדברי הסולנית אלי ראוזל עוסק ב״לא לנסות כל כך חזק להבין הכול״, בוצע על סט שעוצב כסלון ביתי, כאשר דמויות ממש יצאו מתוך הספה עצמה. בהמשך ההופעה הורמה ראוזל באוויר בידי קבוצת רקדנים שנעה סביב הבמה.

בנאום הזכייה שלה קראה ראוזל להגברת התמיכה בסצנת המוזיקה העצמאית בבריטניה, המתמודדת עם משבר:

״ראוי לציין שלמרות שמגזר ההופעות החיות תורם מיליארדי ליש״ט לכלכלה שלנו, בשנה שעברה נסגרו 30 אולמות עצמאיים, 6,000 משרות אבדו, ויותר ממחצית מהמקומות הקטנים דיווחו שלא הרוויחו כלל״, אמרה.

״זה לא אמור להיות מאבק הישרדות עבור להקות ואמנים. אנחנו לא אמורים להיות תלויים בטובות או בתוכניות מימון כדי ליצור ברמה שאנחנו גאים בה. זה לא אמור להרגיש כמו כרטיס זהב נדיר אלא בחירת קריירה אפשרית לכל אדם, מכל רקע.״

