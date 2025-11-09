ההופעות הבלתי נשכחות: ג'וני קאש בכלא סן קוונטין 1969

"אני זוכר שעברתי דרך שני זוגות של שערי ברזל, וכששמעתי אותם נסגרים, חשבתי, 'בנאדם, אני מקווה שנחזור מכאן'", נזכר גיטריסט להקת ג'וני קאש, בוב ווטון, בביקורו בכלא סן קוונטין ב-24 בפברואר 1969. סן קוונטין היה (ונשאר) הכלא העתיק ביותר בקליפורניה, וגם מתקן הנידונים למוות הגדול ביותר במדינה.

באותו יום, כשקאש עמד על הבמה בחליפה השחורה הרגילה שלו, הוא ראה מחזה שיכול היה להפחיד כל אמן אחר: 2,000 אסירים צועקים ונסערים גועשים מולו. אבל קאש, שתמיד הרגיש קשר מיוחד לאסירים, נראה כאילו הבין את חומרת הרגע. "ג'ון היה מאוד רציני באותו יום", אומר ווטון. "כולנו היינו. זה מזכיר לך כמה אתה לוקח כמובן מאליו. ג'ון התחבר אל האסירים בצורה שמעולם לא ראיתי אותו מתחבר לקהל אחר".

קאש ניגן בבתי כלא בעבר – כולל הופעה קודמת בסן קוונטין, והכי מפורסם – בכלא פולסום בקליפורניה. המופע שלו בסן קוונטין ב-1969 היה רביו מלא בהשתתפות משפחת קרטר, האחים סטטלר וקרל פרקינס, וצולם עבור הטלוויזיה הבריטית. הוא הופיע בעוצמה כעשוי מפלדה, כשהוא לא סיפר בדיחות לקהל שלו. במובן מסוים, הוא הפך לאחד מהם.

קאש התייחס לרשימת השירים שלו יותר כמדריך מאשר כתוכנית מדויקת, אך בסופו של דבר הוסיף שירים כמו "סטארקוויל סיטי גאייל" ו"Wanted Man" של בוב דילן. קאש גם כתב שיר לאירוע – השיר המהורהר והקולני "San Quentin". השורה הראשונה שלו – "San Quentin, you've been livin' hell to me" – עוררה קריאות עידוד ותשואות מהקהל. "עוד פעם אחת!" הם קראו. "בסדר," אמר קאש. "היי, לפני שאנחנו עושים את זה, אם מישהו מהשומרים עדיין מדבר אליי, אפשר כוס מים?" הקהל צחק, ואז שר בוז לשומר.

אחד הרגעים הבולטים של המופע היה "A Boy Named Sue", שערך את הבכורה העולמית שלו מול כל הנוכחים בכלא, כולל הלהקה. "אפילו לא ידעתי שיש לו את השיר," אומר המתופף וו.ס. הולנד בצחוק. "אז לא היו לנו מוניטורים ולא יכולנו לשמוע כל כך הרבה על הבמה. ג'ון פשוט עשה את זה. הפעם הראשונה שבאמת שמעתי את השיר הייתה מאוחר יותר באולפן."

""A Boy Named Sue" הפך לסינגל הקאנטרי מספר 1 וחצה את מצעדי הפופ, וסלל דרך להצלחה גדולה יותר של קאש. "תמיד חשבתי שזה אירוני שזו התחיל בהופעה בכלא, כשאני והאסירים מסתדרים בדיוק כמו שעמיתינו המורדים, הזרים והפושעים אמורים להסתדר", כתב באוטוביוגרפיה שלו משנת 1997, "מה שהגביר את השיווק שלי עד כדי כך ש-ABC חשבה שאני מפורסם מספיק כדי שתהיה לי תוכנית טלוויזיה שבועית ברשת".

ההופעות הבלתי נשכחות ג'וני קאש בכלא סן קוונטין 1969

ג'וני קאש בכלא סאן קוונטין 1969 – A Boy Named Sue