ההופעות הגדולות: ביג בראדר וההולדינג קומפני עם ג'ניס ג'ופלין

סבב ההופעות יצא לדרך כקידום לאלבומה של ג'ניס ג'ופלין, Cheap Thrills מ -1968 "האח הגדול וחברת האחזקות" ליוו אותה למסע נצחון למרות תחושת הכאוס, שליוותה אותו: ערב הסיבוב הודיעה הזמרת כי היא עוזבת את הלהקה, מה שהוביל לריבים קשים עם הנגנים.

למרות המתחים הלהקה הגיעה עם כל המיומנות שצברה בעבודה על האלבום באולפן אלבום מפרכים, ודבריו של המתופף דייב גץ, הופפעת הפרידה הפכה סוערת – השילוב בין הרס של צעירה פראית לבין רוק הבלוז של "האח הגדול" הוכיח טרנספורמציה. "בסוף 68 חולל הופעה חד פעמית. אומר גץ," אני לא חושב שהיה איזה זמר ברוקנרול שיכול היה להגיע למה שהיא עשתה".

Big Brother and the Holding Company הוקמה בסן פרנסיסקו בשנת 1965 כחלק מסצנת המוזיקה הפסיכדלית שאליה השתייכו הרכבים כמו הגרייטפול דד, קוויקסילבר מסנג'רס, ג'פרסון איירפלן. הפריצה הגדולה של הלהקה היתה בעקבות הופעתה בפסטיבל הפופ של מונטריי, שבו ביצעה הלהקה את שירה של ביג מאמא ת'ורנטון, "Ball and Chain".

האלבומם "Cheap Thrills" שיצא ב-1968 בשילוב ההופעה במונטריי, הפך את ג'ופלין לאחת מכוכבות המוזיקה המובילות של סוף שנות ה-60.הם ידועים בעיקר כלהקה שהציגה את ג'ניס ג'ופלין כזמרת הראשית שלהם החל מ-1966. האלבום נחשב לאחת מיצירות המופת של הצליל הפסיכדלי של סן פרנסיסקו; הוא הגיע למקום הראשון במצעד הבילבורד, ודורג במקום 338 של 500 האלבומים הגדולים בכל הזמנים של מגזין הרולינג סטון. האלבום נכלל גם בספר 1001 אלבומים שאתה חייב לשמוע לפני שתמות. הסיבה הרשמית שניתנה לפרישתה של ג'ניס ג'ופלין הייתה הרצון שלה ללכת סולו ולהקים להקת מוזיקת נשמה. שלושה שבועות לאחר מכן, ג'ופלין וחבר הלהקה סם אנדרו הופיעו לראשונה בממפיס לעם הלהקה החדשה שלה, שלימים נקראה קוזמיק בלוז בנד. בהמשך הוציאה אלבום עם ההרכב Full Tilt Boogie Band, שנחשב להרכב הליווי הטוב ביותר איתו עבדה. עם הרכב זה הוציאה את אלבומה הרביעי והאחרון, "Pearl", בשנת 1971, האלבום הנמכר ביותר במהלך הקריירה הקצרה שלה, שכלל השאר הופיע בו השיר "Me & Bobby McGee", של כריס כריסטופרסון שהפך לסינגל המצליח ביותר שלה. במהלך עבודתה על האלבום הרביעי נפטרה ג'ופלין כתוצאה ממנת יתר של הרואין טהור, והיא בת 27 בלבד.