הוזייר מגיב לכיסוי של הומר סימפסון של "קח אותי לכנסייה"

הזמר-יוצר האירי הוזייר מגיב לגרסת של הומר סימפסון לשירו "Take Me To Church" וגם שיתף את דעתו על השימוש ב-AI במוזיקה.

בראיון חדש עם דן אוקונל ברדיו X, דיבר הוזייר על הבינה המלאכותית (AI) והשימוש בה לדברים "מטופשים" ו"בלתי מזיקים" ומצד שני הביע חששות גדולים בכל הנוגע ל מוזיקה מקורית.

גרסת הבינה המלאכותית של הומר סימפסון ללהיט 'Take Me To Church' של Hozier משנת 2013 מציגה את הקול העמוק שירת הדמות המצוירת. . באופן מוזר, השירה של סימפסון תואמת די טוב לשיר.

בעבר, ה- Libertines הגיבו לקאבר של הומר סימפסון באמצעות בינה מלאכותית לשיר שלהם 'Don't Look Back Into The Sun'. יש גם גרסאות של סימפסון באמצעות AI לשירים של ה-Arctic Monkeys, Limp Bizkit, Muse ועוד. הוזייר שיתף בעבר שהוא ישקול לפעול מול האיום שהבינה המלאכותית (AI) מציבה על תעשיית המוזיקה.

בילי אייליש, רוברט סמית', סטיבי וונדר וניקי מינאז' הם רק קומץ של אמנים שחתמו לאחרונה על מכתב פתוח המזהיר מפני שימוש "דורסני" בבינה מלאכותית במוזיקה.

בחודשים האחרונים מתמודדת תעשיית המוזיקה עם הופעתם של שירים שיוצרו על ידי בינה מלאכותית, ובאופן כללי, עם מספר עצום של קטעי המוזיקה המציפים את שירותי הסטרימינג מדי יום. ספוטיפיי, שירותי הסטרימינג הגדול ביותר לאודיו, הסירה לאחרונה כ־7 אחוז מהשירים שהעלתה Boomy, שיעור השקול ל"עשרות אלפי" שירים, לפי אדם המעודכן במצב. Boomy, שהושקה לפני שנתיים, נותנת למשתמשים את האפשרות לבחור סגנונות או תיאורים, כגון "ביטים של ראפ" או "לילות גשומים", ולייצר קטע מוזיקלי באמצעים מלאכותיים. המשתמשים יכולים להעלות את המוזיקה שנוצרו לשירותי הסטרימינג ולקבל עליה תמלוגים. חברת Boomy הקליפורנית אומרת שמשתמשיה יצרו יותר מ־14 מיליון שירים.

