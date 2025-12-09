ב-27 במרץ 1949, נט קינג קול הופיע לראשונה בתוכנית של אד סאליבן וביצע שיר בשם "Down In Mexico". הופעה זו היא התווספת לאחרונה לערוץ היוטיוב הפופולרי של התוכנית.

קול הופיע בתוכנית של אד סאליבן 13 פעמים לאורך 23 שנותיה. הופעתה בשנת 1949, בה ביצע קול את "Down In Mexico" ושירים אחרים, סימנה את הופעת הבכורה שלו בתוכנית.

למרות ש-"Down in Mexico" מבוצע באנגלית, לזמר הג'אז והפסנתרן היסטוריה ארוכה של ביצוע מוזיקה בשפה הספרדית. בשנת 1958 הוא הוציא אלבום בשם Cole Español. רוב 11 הרצועות ב-Cole Español הוקלטו על ידי התזמורת של ארמנדו רומאו ג'וניור באולפן פנארט במרכז הוואנה.בשנת 1959, קול הוציא את האלבום A Mis Amigos, שהוקלט בריו דה ז'ניירו במהלך סיבוב הופעות בברזיל. בשנת 1962, הוא הוציא את אלבומו הספרדי האחרון, More Cole Español. לאחרונה הושקה סדרת הוויניל החדשה שלו, עם The Christmas Song.

Cole Español טיפס במהירות לעשירייה הראשונה של מצעדי הבילבורד. הוא נבחר למקום השמיני על ידי תקליטני רדיו ברשימת השיר המוביל לשנת 1958.

מאפייניו הבולטים של נט קינג קול: בריטון חם, נמוך ורך, שר כמעט ללא מאמץ, לא דרמטי, טון רגוע, מאופק, מעודן, מהפנט בשלווה שלו. פסנתרן ג’אז מהשורה הראשונה (לפני שהיה זמר!), “Coolness” – קו מזוהה של ג’אז קולי. כמעט כל שיר שלו שידר רוך שאין בו קיטש, רומנטיות מעודנת הסיבה: הוא שר לפי המלודיה, ולא לפי דרמה פיזית, איפשר לשיר להרגיש כמו נשימה, לא הצגה.

נט קינג קול ידע לקחת ג’אז ולהחליק אותו לפופ במגע ג’אזי, להיות ג’אזמן ו־crooner באותו זמן.

שירים שהפכו לנכסי צאן־ברזל: Unforgettable, Nature Boy, Smile, When I Fall in Love, Mona Lisa – כולם חולקים: פשטות, אלגנטיות, רגש נקי. בשורה אחת: נט קינג קול היה מאסטר של רגש שקט – ג’אז מלוטש ועמוק בלי מילה אחת מיותרת.

הופעה מוקדמת של נט קינג קול מ-1949 עלתה לערוץ היוטיוב של אד סאליבן

נט קינג קול בספרדית Acercate Mas (Come Closer To Me)

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