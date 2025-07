הופעת הפרידה של ג'ף לין ו-ELO

המארגנים של הופעת ג'ף ליין ו -ELO עדכנו את המעריצים בנוגע להופעה הקרובה של להקת ג'ף לין ו- אלקטריק לייט תזמורת ב הייד פארק לאחר שנאלצו לבטל הופעה ברגע האחרון מסיבות בריאותיות

ביום חמישי (10 ביולי), הופעתם ב-Co Op Live במנצ'סטר בוטלה דקות ספורות לפני מועד ההופעה, כאשר הקהל כבר ישב באולם. זו הייתה אמורה להיות ההופעה הלפני אחרונה בסיבוב הפרידה של הלהקה 'Over and Out'.

ההופעה היחידה שנותרה במסלול של הלהקה היא ביום ראשון (13 ביולי), שם הם בהייד פארק בלונדון. לאחר ההופעה שבוטלה, קיים חששות שההופעה סולד אאוט נמצאת בסכנה.

כפי שדווח על ידי Ultimate Classic Rock, סיבוב הפרידה של ליין והלהקה התחיל בצורה קשה לאחר שליין נאלץ להופיע עם יד שבורה מוקדם יותר החודש. מעריצים ש שיתפו ברשתות החברתיות את חששותיו בנוגע לבריאותו. מעריץ אחד שיתף שצוות הבמה נאלץ להביא ללין כיסא מכיוון שהוא נראה מתקשה, ושבסוף הקונצרט, "הלהקה נאלצה לשיר את מר Mr Blue Sky וזמרי הליווי שלו נראו מזועזעים באופן ניכר".

המעריצים ביקשו עדכון ממארגני הייד פארק, ואמרו ש"דאגתם העיקרית היא בריאותו של ג'ף לין", אך הוסיפו שאם הם מתכוונים לבטל, עליהם לעשות זאת "מוקדם ולא מאוחר", בניגוד להופעה במנצ'סטר.

