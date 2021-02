הזומביז She's not there

האוהב הופתע קשות. אף אחד לא סיפר לו עליה, הגם שכולם ידעו על אופייה. זה סיפור להיטה הגדול ביותר של להקת הזומביז, שהוקמה ב-1963 ע"י הקלידן רוד ארג'נט, הסולן קולין בלנסטון, נגן הבס כריס וייט, הגיטריסט פול אטקינסון והמתופף יו גרנדי.

הזומביז הקליטו את השיר הזה אחרי שזכו בתחרות כישרונות צעירים, שהפרס בה היה – הקלטת סינגל. השיר הושפע מ – No One Told Me של הבלוזיסט ג'ון לי הוקר – "בעיקר בתחושה", מסביר מחבר השיר רוד ארג'נט, "לא במנגינה ולא בשינויים האקורדיים, שהושפעו במידה מסוימת מהשיר "חתום בנשיקה" של בריאן איילנד.

במונחים של פופ שנות השישים, הזומביס היו בליגה אחת עם הביטלס והביץ' בויז, לא רק בכתיבה של וייט את ארגנט, אלא בעיקר בביצועים הקוליים של קולין בלנסטון, בהרמוניות, בנגינת הקלידים מושפעת הג'אז של ארגנט.

בין גרסאות הכיסוי לשיר בולטת זו הרוק-לטינית של להקת סנטנה משנת 1977, שנמצאת באלבום Moonflower.



Well no one told me about her, the way she lied/ Well no one told me about her, how many people cried

But it's too late to say you're sorry/ How would I know, why should I care

Please don't bother tryin' to find her/ She's not there

[Chorus:]

Well let me tell you ’bout the way she looked/ The way she'd act and the color of her hair

Her voice was soft and cool/ Her eyes were clear and bright/ But she's not there

Well no one told me about her, what could I do/ Well no one told me about her, though they all knew

But it's too late to say you're sorry/ How would I know, why should I care

Please don't bother tryin' to find her/ She's not there

But it's too late to say you're sorry/ How would I know, why should I care

Please don't bother tryin' to find her/ She's not there

