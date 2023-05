הזכיה של אד שירן

אד שירן ניצח בקרב זכויות היוצרים שלו בניו יורק. בית המשפט קבע שהוא לא העתיק את Let's Get It On של מרווין גיי, למרות טענות של יורשיו של שותפו לכותב של גיי, שב – Thinking Out Loud שנכתב ע"י שירן בשיתוף עם איימי וודג', הוא הפרת זכויות יוצרים.

שירן הכחיש שגנב אלמנטים מהשיר ללהיטו מ-2014. הוא אף הרחיק לכת ואמר שהוא יוותר על הקריירה המוזיקלית שלו אם בית המשפט יקבע אחרת. הוא סיפר שכתב את השיר בבית באנגליה, וקיבל השראה מסבו וסבתו ומקשר רומנטי חדש שרק התחיל.

במהלך בירור התביעה בבית המשפט, אד שירן שר וניגן בגיטרה בפני חבר המושבעים שאמור היה להחליט בעניינו. במשך כשעה, שירן תיאר את כל הקריירה המוזיקלית שלו וביצע חלקים מהשיר המדובר, Thinking Out Loud.

"אני שואב השראה הרבה מדברים בחיי ובמשפחה שלי", אמר שירן, והכחיש שהוא הושפע מלהיט ה-R&B האגדי של גיי מ-1973. הוא סיפר לחבר המושבעים כיצד השיר שלו ב-2014 נכתב בביתו באנגליה עם החברה ומשתפת הפעולה איימי ווידג'. לדבריו, התהליך החל במהלך סיעור מוחות, כאשר הוא אמר את המשפט "אני שר עכשיו", שבסופו של דבר שונה כדי להפוך לשם השיר.

"כשאני כותב מנגינות ווקאליות, זה כמו פונטיקה", אמרה שירן. הוא הוציא גיטרה אקוסטית מאחורי דוכן העדים וניגן את התקדמות האקורדים לשיר לפני ששר את מילות הפתיחה.

עדותו של שירן נשמעה לאחר שמוזיקולוג מטעם התובעים העיד כי לשני השירים יש קווי דמיון.

בהצהרה שנקראה לאחר פסק הדין, אמר אד שירן: "זה נראה כאילו אני לא אצטרך לפרוש מהעבודה היומיומית שלי בכל זאת. אבל יחד עם זאת אני מתוסכל לחלוטין מכך שמאפשרים לטענות חסרות בסיס כמו זו להגיע לבית המשפט בכלל.

Thinking Out Loud זיכתה את אד שירן ו-אמי וודג' בגראמי ב-2016, שהעניק להם סטיבי וונדר.

Marvin Gaye – Let's Get It On

Ed Sheeran – Thinking Out Loud

