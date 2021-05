הזמר בי 'ג'יי תומאס נפטר בגיל 78 בביתו בארלינגטון, טקסס בשבת (29.05.21) לאחר שסבל מסיבוכים מסרטן ריאות.

תומאס – שנלחם בסרטן ריאות בשלב ארבע – החל את קריירת המוזיקה שלו בשנות השישים עם הלהיט האייקוני "טיפות הגשם ממשיכות לרדת על ראשי".

השיר זיכה אותו באוסקר על השיר המקורי הטוב ביותר בשנת 1969 עבור הסרט "קיד וקסידי". רוברט רדפורד – שכיכב בסרט – הטיל אז ספק אם השיר באמת שייך לסרט. "כשהסרט יצא לאקרנים הייתי מאוד ביקורתי – איך השיר התאים לסרט? לא היה בו טיפת גשם"…

הצלחות נוספות לתומאס במצעדים: 'Hooked on a Feeling' ו- '(Hey Won't You Play) Another Somebody Done Somebody Song'

תומאס אישר בחודש מרץ שהוא חווה סרטן ריאות בשלב ארבע, ושהוא מקבל טיפול בטקסס. בהצהרה ניצל את ההזדמנות הייחודית הזו כדי לחלוק את תודתו לגלוריה, אשתו, למשפחתו, לחברים ולמעריצים.

"אני כל כך מבורך שהזדמן לי להקליט ולבצע שירים יפים במוזיקת ​​פופ, קאנטרי וגוספל, ולשתף את השירים והזיכרונות הנפלאים האלה ברחבי העולם עם מיליוני אנשים. אני מבקש שתתפללו למעני בזמן הזה, ושהמוסיקה שלי תוכל לחיות איתכם לנצח".

בי. ג'יי תומאס Raindrops Keep Falling On My Head

B.J. Thomas – Raindrops Keep Falling On My Head