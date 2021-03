The Streets שיתפו שיר חדש לקראת סוף הסגר ‘Who’s Got The Bag (21st June)’. מייק סקינר, איש דה סטריטס, מציע שיר להסרת האכיפה על הוירוס ב -21 ביוני – בבריטניה, מועד אפשרי בו כל המגבלות על יוסרו על ידי הממשלה.

"מדובר בהופעות, אירועים ומועדוני לילה שלא מסוגלים יותר להחזיק מעמד. זה שיר מחאה שאומר, אל תשנו את התאריך שוב! "

זהו הסינגל הראשון של דה סטריטס מאז המיקסטייפ ‘None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive’ שיצא ביולי שנה שעברה.