החצר האחורית השקר יושב בראש השולחן

השיר, פרי עטו של יענקל'ה רוטבליט, ובביצוע החצר האחורית הוא לא רק שיר מחאה, אלא טקסט אלגורי צפוף, כמעט פיוטי־נבואי, שמבקש לזעזע יותר מאשר לשכנע. כאן כבר לא מדובר במחאה “ישירה” אלא ביצירת עולם סמלי שלם.

מבנה השיר חורג מאוד משיר פופ רגיל: פתיחה תיאורית – בניית דמות (שליט/מנהיג), תגובת ההמון – פזמון־מנטרה ("השקר יושב…"), הרחבת האלגוריה, שיא אפוקליפטי

אין “סיפור” שמתקדם, אלא העמקה של אותו מצב, הפזמון לא רק חוזר- הוא נטמע כמו טקס/פולחן. התחושה היא של לולאה כמו מציאות שלא משתנה. זה מבנה שמחקה תודעה של חברה תקועה או מהופנטת.

הדמות המרכזית: שליט כערפד/כהן/שף, דמות מורכבת ומטרידה – "לוגם במתינות של חוקר טעמים" – אסתטיקה, תחכום, שליטה, "בלשון… של ערפד" – טורפנות, יניקה של חיים. "השקר יושב בראש השולחן" – לא רק אדם אלא עיקרון שלטוני

ובהמשך – הוא גם כהן פולחן, גם שף שמבשל “נתחי בשר־תותחים”. הכוח השלטוני מתואר כמי שמייפה אלימות, הופך סבל לחומר גלם ומגיש אותו לציבור.

ההמון – עיוורון מרצון "עיניים סומות מיטיבות לראות" הפרדוקס: האנשים רואים אבל בוחרים לא לראות. זוהי ביקורת חריפה על שותפות פסיבית ובהמשך: "נלהבים עד טמטום", "מתדפקים על חדרי לבבו האטום". ההמון לא רק קורבן – הוא גם משתף פעולה.

הפזמון: "השקר יושב בראש השולחן" – חוזר כמה פעמים, כמעט לא משתנה, כמנטרה הדימוי: שולחן – הנהגה/משתה/חברה, גביע דם – אלימות שהופכת לנורמה. השקר לא מוסתר – הוא ממוסד, מונכח, ומוצדק.

שיא השיר: אלגוריה תנ"כית־אלימה "כעדֶר מובל אל הטבח", "סיפור עקדה שחוזר עד עולם". המעבר כאן חד מהקבלה פוליטית למיתוס דתי. זה מהלך רוטבליטי קלאסי – לקחת מציאות עכשווית ולהלביש עליה שפה תנ"כית כדי להראות שהיא מחזורית וטרגית.

המוסיקה מעלה את הטקסט והשירה על נתיב מרכזי שמתכתב עם רגאיי, מקצב מזוהה עם מחאה, אבל גם עם גרוב “נינוח”. זה יוצר תחושה של היסחפות קולקטיבית כמעט ריקוד אל תוך האסון, וכשהקצב מתגבר – זה מרגיש כמו הסלמה שלא ניתן לעצור.

השיר עמוס מטאפורית, כתוב בשפה גבוהה שמעניקה עומק ומשקל, לפעמים יש יותר מדי דימויים בו־זמנית וקשה “לתפוס” עוגן אחד ברור, כך שהוא פחות נגיש רגשית ממחאה ישירה. מצד שני – המבנה המעגלי משרת את המסר בשילוב חכם בין אישי, פוליטי ומיתולוגי.

זה לא שיר שמבקש שיסכימו איתו אלא שירגישו אי־נוחות בהאזנה לו. המבנה, הדימויים הקשים והחזרתיות של "השקר" יוצרים תחושה של חברה מהופנטת בתוך מציאות סגורה ומנגנון שמזין אותה בשקרים. המסר חד־כיווני מאוד, וספק אם הוא מיועד לקהל של אנשים ש"מֵתִים נִלְהָבִים מְרִיעִים להוֹרְגָם".

החצר האחורית השקר יושב בראש השולחן

הוּא לוֹגֵם בִּמְתִינוּת שֶׁל חוֹקֵר טְעָמִים וּבוֹחֵן בְּמִצְמוּץ חֲרִישִׁי וּמֻקְפָּד בְּרַכּוּת הַמַּגָּע שֶׁל שִׂפְתֵי חֲכָמִים בְּלָשׁוֹן סַבְלָנִית, סַקְרָנִית, שֶׁל עַרְפָּד

יַם עֵינַיִם בּוֹרְקוֹת לִקְרָאתוֹ, נִשָּׂאוֹת לְהַבִּיט אֵיךְ הַנֵּס הַגָּלוּי מִתְחוֹלֵל כִּי עֵינַיִם סוּמוֹת מֵיטִיבוֹת לִרְאוֹת אֵיךְ הָאֹפֶל הַזֶּה מִתְעַטֵּף בָּאָפֵל

הֵם הוֹלְכִים אַחֲרָיו, נִלְהָבִים עַד טִמְטוּם לְמַסַּע נִצָּחוֹן שֶׁכֻּלּוֹ מַפָּלָה מִתְדַּפְּקִים עַל חַדְרֵי לְבָבוֹ הָאָטוּם שֶׁיִּפְתַּח בִּפְנֵיהֶם שַׁעֲרֵי גְּאֻלָּה

הַשֶּׁקֶר יוֹשֵׁב בְּרֹאשׁ הַשֻּׁלְחָן אוֹחֵז בְּיָדוֹ גָּבִיעַ שֶׁל דָּם "אַל תַּבִּיט בַּקַּנְקַן," לוֹחֵשׁ אֲשֶׁר עַל הַפֻּלְחָן "תִּזְכֹּר שֶׁהֲכִי טוֹב לִשְׁתּוֹת אוֹתוֹ חַם"

הוּא נוֹעַץ מַבָּט רֵיק וַעֲוִית שֶׁל חִיּוּךְ מְרוּחָה עַל פָּנִים כְּבֵדוֹת מֵאִפּוּר: "קִיּוּמְכֶם פֹּה תָּלוּי עַל וָ"ו הַהִפּוּךְ כִּי אַתֶּם רַק הַפְּסִיק – וַאֲנִי הַסִּפּוּר"

רֵיחַ שֶׁמֶן-תִּקּוּן מְטַהֵר עֲווֹנוֹת בֵּין סִירִים לוֹהֲטִים מַחֲבַתּוֹת רוֹחֲשׁוֹת עוֹזְרִים מְהַדְּסִים כִּקְצוּצֵי בְּהוֹנוֹת וּבְלֹבֶן בִּגְדָּם מְבַקְּשִׁים עַל נַפְשׁוֹ

שֶׁל הַשֶּׁף הֶעָגוּם – נְשָׁמָה שֶׁל אָמָּן פֹּה קַמְצוּץ וְשָׁם קֹמֶץ עוֹד בּוֹזֵק וְזוֹרֶה בְּדִמְעוֹת דַּם לִבּוֹ מִתְבַּשֵּׁל מַעֲדָן – נִתְחֵי בְּשַׂר-תּוֹתָחִים בְּעִשְׂבֵי הַשָּׂדֶה

הַשֶּׁקֶר יוֹשֵׁב בְּרֹאשׁ הַשֻּׁלְחָן אוֹחֵז בְּיָדוֹ גָּבִיעַ שֶׁל דָּם. "אַל תַּבִּיט בַּקַּנְקַן," לוֹחֵשׁ אֲשֶׁר עַל הַפֻּלְחָן "תִּזְכֹּר שֶׁהֲכִי טוֹב לִשְׁתּוֹת אוֹתוֹ חַם"

לֹא קוֹסֵם, לֹא אַשָּׁף, לֹא יָחִיד בְּדוֹרוֹ מִי שֶׁאֵין בּוֹ דָּבָר, לֹא מִזֶּה, לֹא מִזֶּה לֹא שְׁלִיחַ הָאֵל, לֹא נָבִיא בְּעִירוֹ אֵיךְ נָפַלְנוּ בְּיַד נוֹכֵל מִתְחַזֶּה

הַשֶּׁקֶר יוֹשֵׁב בְּרֹאשׁ הַשֻּׁלְחָן אוֹחֵז בְּיָדוֹ גָּבִיעַ שֶׁל דָּם. "אַל תַּבִּיט בַּקַּנְקַן," לוֹחֵשׁ אֲשֶׁר עַל הַפֻּלְחָן "תִּזְכֹּר שֶׁהֲכִי טוֹב לִשְׁתּוֹת אוֹתוֹ חַם"

שׁוּב כְּעֵדֶר מוּבָל אֶל הַטֶּבַח, כְּמוֹ צֹאן לְסִפּוּר עֲקֵדָה שֶׁחוֹזֵר עַד עוֹלָם שַׂר הַטֶּקֶס קוֹרֵא לָזֶה שְׁעַת רָצוֹן בָּהּ מֵתִים נִלְהָבִים מְרִיעִים להוֹרְגָם.