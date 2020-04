"Will You?" הוא אחד מ -12 שירים פסקול הסרט Breaking Glass משנת 1980, בו נחשפה הייזל אוקונור בתפקיד הראשי. למרות חוסר הניסיון שלה, היא גם הוזמנה לחבר את פסקול הסרט."Will You?" הוא שיר חריג גם בסגנון וגם בגלל שהוא לא נכתב בפועל לסרט. או'קונור כתבה אותו הרבה לפני שהלחינה את שאר המוסיקה לסרט.

באוטוביוגרפיה שלה משנת 1981, אוקונור אישרה, שהיא חיברה אותו זמן רב לפני הסרט וכי זה "לא סוג החומר ששרתי בהופעות. אם אתה נמנה על להקה, אינך יכול להכניס קטע כזה". או'קונור נשמעה כאילו היא מתביישת בבלדה היפה להפליא, שיר שיוצרים רבים בפופ היו גאים להתפאר בהם.

לדבריה השיר התאים לסצינה בסרט. ברשימת הקרדיטים, נרשם שמה ככותבת יחידה של השיר, אבל במקומות אחרים מופיע שמו של הסקסופוניסט היא זוכה ככותבת היחידה של השיר, אך במקומות אחרים זוכה הסקסופוניסט ווסלי מקגוגן ככותב משותף, כנראה בגלל סולו הסקסופון המורחב שמוסיף קסם לשיר.

You drink your coffee and I sip my tea

And we're sitting here playing so cool, thinking "What will be, will be"

But it's getting kind of late now

Oh I wonder if you'll stay now, stay now, stay now, stay now

Or will you just politely say goodnight?

I move a little closer to you, not knowing quite what to do

And I'm feeling all fingers and thumbs, I spill my tea, oh silly me!

But it's getting kind of late now

I wonder if you'll stay now, stay now, stay now, stay now

Or will you just politely say goodnight?

And then we touch much too much

This moment has been waiting for a long long time

Makes me shiver, it makes me quiver

This moment I'm so unsure

This moment I've waited for

Is it something you've been waiting for, waiting for

דירוג: