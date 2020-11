הילדה הכי יפה בגן היא בצרפתית הילדה הכי יפה בעולם. גדלה מאז נולדה ב-1978 ב – "הכבש בשישה עשר". בקליפ זו הרקדנית הותיקה רנה שיינפלד, שמציגה יום בחייה של ציירת ותיקה שמתכוננת לתערוכה חשובה. בראי הסיפור מתגלים רגעים מעברה של הציירת, ונשזרים בחוט דקיק על ידי הצלילים.

המילים המקוריות הן של יהונתן גפן. הלחן של יוני רכטר. הביצוע במקור – יהודית רביץ. את התרגום לצרפתית עשתה נעמי דהן, העיבוד וההפקה החדשים – שוזין. השירה היא של ענת מושקובסקי. את הקליפ ביים גיא נחום לוי.

זהו הראשון מתוך שלושה סינגלים שמושקובסקי ושוזין עתידים להוציא בצרפתית, תחת הלייבל המתהווה ״גוסטאון רקורדס״ של הקולקטיב החיפאי ״גוסטאון״, ששם לעצמו כמטרה לתמוך במוזיקה באיכותית, בשילוב אמנות ותוכן לא מתפשרים.

בשיר המקורי תוארה ילדה נערצת, שנחשבת ליפה ביותר בגן הילדים בכל מובן (עיניים, פה, צמה) וגם בעלת יכולת השראה במבעים רגשיים – "כשהיא מחייכת / גם אני מחייכת / וכשהיא עצובה / אני לא מבינה / איך אפשר להיות עצובה”. האירוניה בשיר – כיצד אפשר להיות היפה והמוערצת ביותר וגם להיות עצובה, כאילו הסגולות והיתרונות של היפה ביותר עשויים לייתר או למנוע את העצב ממנה.

במשך השנים, נעשו המילים: "הילדה הכי יפה בגן", לביטוי כביטוי לציון אישה או איש בעלי כישרונות מוכרים בעלי יכולות מיוחדות, נבחרים ונערצים בחברה.

הגרסה בצרפתית של מושקובסקי את שוזין והקליפ של גיא נחום לוי הם מעשה יצירה המעניק לשיר חיים אומנותיים חדשים מופלאים. הילדה גדלה תרתי משמע.

ענת מושקובסקי ושוזין – La ptite fille la plus jolie du monde

הילדה הכי יפה בגן היא הילדה הכי יפה בעולם – בצרפתית ובעברית

La ptite fille la plus jolie au monde

יש לה עיניים הכי יפות בגן

Au regard le plus joli du monde

עם המבט הכי יפה בעולם

וצמה הכי יפה בגן

A la natte la plus jolie du monde

הצמה הכי יפה בעולם

ופה הכי יפה בגן

Et la bouche la plus jolie du monde

ופה הכי יפה בעולם

וכמה שמביטים בה יותר

On la regarde, elle ne fait qu’embellir

כשמביטים בה היא רק מתייפה

רואים שאין מה לדבר

Il n'y a plus rien d'autre à dire

אין יותר מה להוסיף

והיא הילדה הכי יפה יפה בגן

C'est elle la ptite fille la plus jolie jolie du monde

זאת הילדה הכי יפה יפה בעולם

כשהיא מחייכת

A chaque fois qu'elle sourit

כל פעם שהיא מחייכת גם אני מחייכת

Moi je souris aussi

גם אני מחייכת/ וכשהיא עצובה

Et si elle pleure parfois

ואם היא לפעמים בוכה/ אני לא מבינה

Alors je n' comprend pas

אז אני לא מבינה/ איך אפשר להיות עצובה

Est-ce possible de pleurer comme ça

איך אפשר לבכות כך/ כשאת הילדה הכי יפה בגן

Quand t'es la ptite fille la plus jolie au monde

כשאת הילדה הכי יפה בעולם