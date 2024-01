הכוכב הבא אור גדול

רן דנקר זינק על שולחן השופטים. חשבתי שמשם הוא יקפוץ על אור כהן לחבק אותה. אבל הוא נשאר לקפץ כקוף על השולחן. זה היה מומנט חזק, בלתי נשכח בתחרות הראליטי. המומנט היותר חזק היה הביצוע של אור ל"לא ידעתי שתלכי ממני" של אהוד מנור ומתי כספי. אני עדיין מנסה להבין את הפער בין ההתנהגות הפוחזת וקלת הדעת שלה ובין האינטליגנציה שלה בהגשת שירים. אור העניקה לשיר עומק ועוצמה שהם יותר גילוי מאשר כיסוי. זו הייתה פרשנות אמוציונאלית מדויקת בכל פרמטר – הבעה רגשית, שליטה קולית, גווני רוק ותאטרליות משדרגת. אור העניקה לשיר חיים חדשים, שהסבירו את ההתרגשות של דנקר. לרגע היה נדמה שאפילו אור אינה מבינה לאיזו רמת ביצוע היא הגיעה.

אור היא זמרת מעולה, שתלויה בבחירה נכונה של שיר. צודק אמדורסקי שאמר כי אם תזכה בזכות לייצג את ישראל הבעיה תהיה איזה שיר להתאים לה על מנת לתרגם את יכולותיה לביצועים כמו ששמענו בתוכנית. מכל מקום, אור מייצגת רמה גבוהה מאוד של זמרות שהגיעו לשלב הזה של התחרות –עדן גולן, שי טמינו, ליאן בירן ומיקה משה. כל אחת והאיכויות שלה, כך שהתחרות מגיעה לשיאים, ואני לא מדבר כבר על אריק סיני, שהשיקולים לגביו כבר אינם תלויים בביצוע כזה או אחר, אלא יותר בשיקולים אסטרטגיים את מי לשלוח לשוודיה.

מיקה משה – "היי תום" – שרה את השיר ברגשות מופתית באיזונים של הבנת התוכן ובדקויות נפלאות.

דור שמעון – "יא מאמא" – לא נחות יותר מהביצוע האולטימטיבי של שמעון בוסקילה.

ליאן בירן – Out Here On My Own – פרשנות נוגה עוצמתית בטון בוגר לגילה – 16. מיוחדת מאוד.

אוראל רביד – "להאמין" – שלושת האדומים ניתנו לו כי הוא נשאר במגרש שלו ולא חשב אירוויזיון. (הדחה)

עדן גולן – Masterpiece – פלס קשקשה משהו של האמפתיה שישראל צריכה לקבל. לא הבנתי מה זה קשור לביצוע המאוד עוצמתי ומקצועי של גולן.

שי טמינו – Warrior – בחירה נכונה של שיר למידותיה (לא, היא ממש לא חייבת לשיר בעברית!), חיבור נכון לתוכן השיר, דקויות שירה. איתי לוי ביקש ממנה מחילה על האדום, אני הייתי מבקש לשים לו אדום.

אור כהן – "לא ידעתי שתלכי ממני" – להעביר לשיעורי מוסיקה על מהות קאבר. ביצוע פסגות בלעדי ומפתיע בכל מרכיב.

אריק סיני – "תגידי" – סיני לקח את שירו של ארצי לאזור קודר, ומחלת הריאות שלו הוסיפה חספוס של עומק לטון העגמומי. תיאטרון נטו מוזיקלי בהתגלמותו.

