הכוכב הבא איך נבחרה נבחרת הגמר?

שמענו חמישה אודישנים אחרונים לבחירת המשתתפים בנבחרת של הכוכב הבא, ואז הגיעה רשימה של 14. איך כל השאר נבחרו? לא הופיע שום הסבר. האם גם הם עמדו למבחן ה"כחולים" באודישן אחרון של השופטים? פתאום הנחיתו את כל ה-14, ואף כינסו אותם לשיר את שיר נבחרת העונה "ומפה נקום" של נועם חורב ועידן רייכל. מישהו מוכן לעדכן את כותב שורות אלו על משמעות הקומבינה מקצרת הדרך? האם לזמרת מעולה כמו שרון קידושין, שאינה נכללת בנבחרת, נערך אודישן שני?

מתוך חמשת הביצועים של חמישה מועמדים, המתאימה ביותר לייצג את ישראל באירוויזיון היא עדן גולן ששרה Make You Feel My Love של בוב דילן המוכר בגרסת אדל. גולן נתנה ביצוע מהוקצע באיזונים מושלמים של קול ורגש, בשילוב של צניעות וכריזמה. באודישן הראשון שלה עדן גולן בת 20 שרה Rise Up של אנדרה דיי במנעד, בעוצמות ובקישוטים קוליים כאילו הוכנה במיוחד לתחרות. שולחן השופטים וקבוצת המיקוד נתנו לה 100 נקודות ופלוס מנת סופרלטיבים כזו – שאחריה אין עוד מקום לתחרות. אם עובדים בשיטת קיצורי הדרך של הפקת התוכנית – אפשר כבר עכשיו לחסוך מאיתנו את מסלול התחרות ולסגור את הבסטה. עדן גולן היא מועמדת מושלמת מכל בחינה.

אריק סיני? בלי קשר לאירוויזיון – הגרסה שלו ל – My Way, להיטו הגדול של פרנק סינטרה, הוא דוגמא למהות אינטרפרטציה של שיר. ללמוד בבתי הספר למוסיקה.

ליאן בירן – "שבורי לב"

יונתן ביטון – "להתעורר"

עדן גולן – Make You Feel My Love

מישל שמעונוב – מש-אפ של "יהיה טוב" ו"ימים שקופים"

אריק סיני – My Way



עדן גולן שרה Rise Up

