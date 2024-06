הכוכב הבא: אליאב זוהר התפוח נופל רחוק מהעץ

בשולחן השופטים שמעתי איזו דעה מופרכת שפוליטיקה ואמנות הולכות לעיתים יד ביד. מה שבטוח אצל אליאב זוהר, בנו של חבר הכנסת ואיש הליכוד, מיקי זוהר, התפוח נופל רחוק מהעץ. אליאב (22) נתן את קולו ונפשו בביצוע שיר מקורי – "מיכל". פגישה מהודקת בין מיתרי קול ונימי הלב. בהכוכב הבא עורכים את הקטעים מאודישנים שונים (בגדי השופטים משתנים…) ומשאירים את האטרקציות לסיומי הפרקים. ליאב הוא אטרקצית רוק, שזקוקה לתוכניות חשיפה כאלו. אני משתדל לא לערב דיעות פוליטיות בביקורת מוסיקה, אבל יש לי תחושה שהבן משדר יותר אמינות מהאב, וזו אינה תעמולת בחירות.

הדמיון החיצוני המפתיע של אלון שאלתיאל (25) לשופט איתי לוי הפך לדמיון עוד יותר מפתיע בקול ובסלסול בביצוע השיר "במילים את מנצחת". זה אופייני בז'אנר הים תיכוני: לעיתים אתה צריך למצוא את ההבדלים בין המסלסלים בעלי הקול הגבוה. השניים אפילו דומים עד זהים בטמפרמנט שלהם.

הגיל בהחלט אינו קובע כשמדובר ברמת ביצועים: קחו את שון ביופציק (ניו-יורק-רמת גן) בן 17 ששר Anyone של דמי לובאטו. הטון האמוציונאלי שבקע מגרונו יצא ממקומות מאוד עמוקים, אודישן שיצר סקרנות באשר להמשך דרכו.

גם טליה סול אזרזר בת 17 שרה בסלסול רגשי "הילד שלי" של ישי ריבו. יש כאן משהו מולד, אם כי אני מסכים עם שירי מימון: זה לא היה מושלם. הביצוע היה לא יציב כתוצאה מהתרגשות.

הכי מיוחדת בפרק הזה: נינה נוי גולן מקרית שמונה כשהיא שרה היא שרה Finger's Cross, יכולת לחוש בייחודיות שלה כזמרת ופרפורמרית, אבל השופטים לא הצליחו לעכל את שירתה ה"ביורקית", ונינט העניקה לה הזדמנות נוספת בשיר האודישנים של תמיר גרינברג – Tell Me Where The Light Goes. הפעם כבר לא היה ספק שמאחורי המשחק הקולי העשיר הזה קיים כישרון יחיד במינו.

אליאב זוהר – "מיכל"

נינה נוי גולן – Tell Me Where The Light Goes

אלון שאלתיאל – במילים את מנצחת

שון ביופציק – Anyone

נינה נוי גולן – Finger's Cross ו – Tell Me Where The Light Goes

טליה סול אזרזר – הלב שלי

קארין אבלמן – River

אליאב זוהר – מיכל

הכוכב הבא פייסבוק