הכוכב הבא הגיל קובע?

אמדורסקי שיבח את ליאן בירן על הקאבר של ל"אמא" המוכר משירי מימון, אבל נתן לה אדום. נימוק: "האדום הוא אזהרה על כך שמוקדם לך לייצג את ישראל באירוויזיון. את צעירה, ועם זאת אני רוצה לשבח אותך. הביצוע הזה היה באמת יפה מאוד". האם אמדורסקי קיבל את המינוי לשפוט לא לפי קריטריונים מקצועיים? איך מראש הוא מכשיל מתחרה רק על פי גילו?!

ליאן בירן הודחה בסוף פרק רבע הגמר. הגיל שלה היה בעוכריה, לא האיכות שלה כזמרת לאורך התוכנית, שהקרינה בגרות ועומק. אמדורסקי הוא שהוביל את ההדחה הלא צודקת הזו. גיל אינו פרמטר סובייקטיבי. אם ליאן בירן לא הייתה חושפת את גילה – האם ביצועיה היו מגלים אותו? ברור שלא.

המנחים אכן אמרו כי "רוב השופטים" החליטו שליאן צעירה מדי לאירוויזיון. "רב השופטים" שיבחו אותה לאורך התוכנית ונתנו לה כחולים. אם הגיל, כפי שחושב אמדורסקי, הוא גורם קובע – היו צריכים מראש להגביל את גיל המשתתפים. אגב, התקנון של איגוד השידור האירופאי העומד מאחורי האירוויזיון אינו מגביל את גיל המשתתפים.

ליבי לליאן בירן על כך שהוליכו אותה שולל עד שלהי התחרות, והדיחו אותה למרות שביצועיה היו מעולים! אני מוציא אדום לאמדורסקי ולהפקה. נכון שזו תוכנית ריאליטי, נתונה להטיות ולמניפולציות, אבל כאן זה נראה חוסר הגינות ומקצועיות משווע.

מיקה משה – "יסמין" – שיר שמבקש רגישות מיוחדת, ומיקה עמדה במשימה.

אור כהן – אילו יכולתי" – למרות הביצוע הטוב, עדיין עדיפות לגרסת המקור של ריקי גל.

דור שמעון – "אמן על הילדים" – הסולם הקולי המצוין של דור לא משרת כל שיר. נשמע מדויק, ועדיין אינטרפרטציה שאין בה ערך מוסף על הביצוע המקורי של חנן בן ארי.

שי טמינו – I Stand By You – ההתרגשות בעקובות ההקרנה של הדברים של בני משפחתה באמצע היצוע הזיקה לה. גם כאן הגימיק של ההפקה אינום לטובת המבצעים אלא לטובת דמעות כחלק מהמניפולציה הבידורית.

ליאן בירן – "אמא" -ביצוע טוב מאוד אישי עם עומק, דקויות ואינטליגנציה רגשית. הצליחה להמציא עצמה מחדש, ונפגעה מהשיפוט הלא ענייני של אמדורסקי.

עדן גולן – You Raise Me Up – כמו בביקורת של בפרקים הראשונים, היא המועמדת שלי לייצג את ישראל בתחרות. זמרת מעולה. אמנית מוסיקה, מקצוענית שמשדרת דיוק לעוצמה.