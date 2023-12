שירי מימון הכשילה את עופרי אטיאס ששרה את "כל שנה יש אפריל" של קרן פלס מתוך קברט הרוק "לילה אחד באפריל". שיר קשה מאוד לביצוע, שעופרי לקחה למקום המיוחד שלה בגרסה שהרימה את השיר. מימון טענה שהשיר "עשה לך עוול", שלא הבינה על מה השיא שרה. אני לא הבנתי מה מימון רוצה מזמרת מעולה. השיר לא רק שלא עשה לה עוול אלא העצים אותה כזמרת בעלת מנעד קולי ורגשי יוצא מהכלל. אטיאס סיפרה את סיפור השיר לעומקו בהגשה מדויקת, באיזונים מושלמים. לעומת מימון, קרן פלס, יוצרת השיר, דיברה על ביצוע מבריק, שהיא עצמה תיקח ממנו רעיונות ללמוד מהם. אמנות? אל תחפשו אמנות גבוהה אצל שירי מימון. אם היה כאן כישלון מפואר – הוא כולו שלה.

** סגן במילואים שאולי גרינליק ז"ל שנפל בעזה, הוא החותם החזק ביותר שטבוע על העונה הזו של "הכוכב הבא" בימי המלחמה. גרינליק, ששר באודישנים הראשונים "עטלף עיוור" פרש מהתחרות לטובת מילואים. מותו מאפיל על שגרת התוכנית, שממשיכה בשבלוניות הבידור שלה כולל הצחקוקים של אסי ורותם והטירלול של איתי לוי.

טל סופר – Dancing With The Devil ביקורת: כל המניירות הקוליות המתבקשות לתחרויות זמר. טכניקה מעולה, אבל ללא עומק.





יוסף אברהם – "יחפים" ביקורת: קול חזק וסלסולים טובים לא מבטיחים ביצוע מעולה.

גל ג'ומה – Flowers אני מעדיף את מיילי סיירוס.

מאי נפתלי – Somewhere Only We Know צודק דנקר: ביצוע עמוס קישוטים ללא ייחוד אישי. חבל שדנקר נכנע ללחצים ולחץ כחול. אם חשבת כך – לך עד הסוף.

עופרי אטיאס – "כל שנה יש אפריל"

