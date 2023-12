הכוכב בא הופכת יותר ויותר תוכנית של גחמות ושטויות של השופטים. שולחן השופטים הוא יותר תפאורה של זמרים סלבים אוהבי עצמם משרתי רייטינג מאשר חבורה של אנשי מקצוע דעתניים. עדן חסון אמר על האודישן של אור כהן ששרה "נכון להיום" של זוהר ארגוב: "הקול שלך הזכיר לי חגים"

קרן פלס אמרה על הביצוע -"את קיבוץ גלויות". "היתה לי הרגשה שאני מפנטזת על מישהי ואני רוצה לפגוש אותה". לא רק המתמודדת לא הבינה מה רוצים מחייה. מה עם ניתוח של הביצוע לגופו של עניין?

אולי אמדורסקי? ממש לא. אמדורסקי נדמה לי התעייף, הוא שולף שוב ושוב את ה"לא מתאים לאירוויזיון" ואת טיעון ה"גוזמה" כאילו כל מתמודד צריך להגיע להכי מופרז שלו כבר בשלב הזה.אמדורסקי המשיך באותו קו מכשיל גם על גרסת גל כפרי ל – She's Always a Woman של בילי ג'ואל בהקשר של ייצוג את ישראל. זה נשמע לו מעט חלבי, "בלי שפיץ". מי מבין מהו בדיוק ה"שפיץ" הזה עליו מדבר אמדורסקי. גם למבצעים בתחרות אין מושג למה התכוון המשורר..

על תהל פרי ששרה Stone Cold של דמי לובאטו אמר אמדורסקי – "יש לך קול אדיר אבל חוסר הקילומטרז' שלך מטריד את מנוחתי. הזמן קצר והאירוויזיון מתקרב אלינו כמו רכבת". מה חושב השופט – שהנבחנים מגיעים לאודישנים אחרי אלפי הופעות? אם קיים קול טוב, כישרון שירה – אפשר להתקדם לפחות לשלב הבא. לא? היחיד שזיהה את הבעיה אצל פרי היה רן דנקר. לו הביצוע נשמע מניירה. חבל שנכנע ללחץ של השופטים לצידו ללחוץ "כחול". הוא צדק תהל פרי בעלת הציפורנים שרה בהגזמה מטורפת. ה"שפיץ" שלה היה גדול על השיר.

תמר בן צבי ששרה While My Guitar Gently Weeps של הביטלס קיבלה מקרן פלס מונולוג על הקהל שהשתתף בנובה: "רובנו האמנים הופענו מול החבר'ה הניצולים מהנובה, ואני ממש רואה לנגד עיני את ילדת המסיבות הזו של החופש והדבר הטהור הזה, שפגעו לו בנשמה, וראיתי שהנשמה שלך היא שם, ויש בתוכך אור בלי קשר לאופן השירה שבו את שרה"… האם תמר למדה משהו מבוחנת הנשמות על האודישן שלה? לא רק שלא למדה, אלא שלא התרחש כאן שום מפגש נשמות. יש הרגשה שהנשמה של פלס נטשה את גופה ועפה למקומות הרחק מהתחרות.

הכוכב הבא השטויות של השופטים – אור כהן נכון להיום

הכוכב הבא פייסבוק