הכוכב הבא יהלום דוד

נתחיל בשופטים, והפעם איתי לוי. אחרי האקפלה של אורי ספז הפייטן-חזן ל"כשאת עצובה", הכניסו העורכים את האקפלה של איתי לוי לשיר הזה. עמיר בניון שמע? בפניה של נינט, שהקשיבה לסלסול ברגעי הפסקה, ניכרו סימני הפתעה. האם הכירה את איתי לוי הזמר? אין לי שום ספק: עכשיו היא מכירה.

אם אנחנו באורי ספז, אז היתה כאן דוגמא מאלפת לבחירת שיר לא מתאימה לאיפיוניו של הזמר – "שמש תיכנס" (קרן פלס – אבי אוחיון) שהובילה לאקפלה, לפי דרישת שירי מימון. החלטה מקצועית נכונה.

מקצועיות: ישראל פורטנוי שר Make You Feel My Love של דילן כשהוא מלווה עצמו בפסנתר. נשמע מאומן, מיומן, מחובר נפלא לפסנתר, הגשה אמוציונלית מלוטשת.

אינטליגנציה: הקאבר של נויה שמחי, כולה 16.5 ל"מה איתך אבא" של אודיה אזולאי, העניק לשיר "תוכן" אישי ייחודי במעברים, במינון הדרמטי, בהבעה האותנטית. אמדורסקי הרגיש "בוסר". אני הרגשתי פרי בשל.

מוסיקת Soul: בביצועי סול טובים של זמרות אפרו אמריקאיות, אתה שומע לעיתים את הצעקה של הנפש. לנטלי יגן, 21, ששרה Cuz I Love You של ליזו יש את ה"צעקה" הזו במנעד הגבוה. דנקר נבהל ונתן אדום. אמדורסקי חש בה. מבחינתו – נאנרגיה התפוצצה.

פספוס: יהב דלח היה זמר אופרה לפני שעבר לרוק אחרי ששמע את פרדי מרקורי מקווין. מה חבל שהוא לא בחר לאודישן שיר של מרקורי שהיה חושף בגדול את איכויותיו הקוליות. הבחירה ב – Going To a Town של רופוס וויינרייט היתה טעות ששלחה אותו הביתה.

הכוכב הבא: רותם סלע אמרה עליה אינטואטיבית, בלי לשמוע אותה שרה – "את כוכבת". אחרי שיהלום דוד שרה את "שבורי לב" של חנן בן ארי, יש מצב שהאינטואציה של סלע עבדה נכון. סלסול עדין, שירה של רגש אמיתי, צניעות.

שיפוט: שירי מימון הגדירה את יהלום דוד "טכניקנית טובה". פתחתי שלושה מילונים – לא היה ולא נברא.

