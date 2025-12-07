הכוכב הבא לאירוויזיוון פרק 12 רותם שרעבי

הסלסול המזרחי אינו בעיה כשלעצמו, אבל הוא יכול להפוך לבעיה אם משתמשים בו לא נכון בתוך מסגרת כמו “הכוכב הבא”, שבה הקריטריונים שונים ממוזיקה מזרחית מסורתית. הקריטריונים הקובעים הם יציבות טונלית, שליטה טכנית, תקשורת רגשית, מיוחדות אישית. אם ארבעת המרכיבים האלה מתממשים – המתמודד יגיע רחוק. סלסולים מוגזמים לפעמים “מכסחים” את המלודיה ומטשטשים את השיר. בשנים האחרונות (במיוחד בסבבים האחרונים של התכנית): הנטיה באודישנים לאירוויזיון היא לפופ מודרני, לכן שירים לועזיים מקבלים משקל גבוה, פחות חיקוי של "מזרחית כבדה", יותר חיפוש אחר זמרים שיכולים לנוע בין סגנונות. במילים אחרות: לא מחפשים זמר/ת שהם 100% סלסול, אלא זמר שיודע גם לסלסל כשצריך.

זוהי רותם שרעבי (בתו של שרון שרעבי, אחיו של יוסי שרעבי ז"ל ואלי שרעבי החטוף שחזר) שבחרה לבצע "הימים שלנו", שיר פופ של להקת "היהודים" – טקסט מאוד רלוונטי לטראומה שמשפחתה עברה, וביצעה אותו בסלסול רגשי נפלא, בטכניקה מצוינת. ברותם מתקיימים בה ארבת המרכיבים שציינו מעלה. מפיקי התוכנית ידעו כמובן לנצל את הסיפור שלה כמקדם רייטינג, אבל בלי קשר – בהחלט ראויה לטפס עד השלבים הגבוהים.

הימים שלנו אין בם מרגוע

אולי אלוהים מנסה לעזוב

ויש שרואים את זה

יש שנוטים לחשוב

שהכל סגור ואין דבר שכבר יעזור

מאמינים בזה

עד ששוקעים בחול.

ואם יש שם אל אחד

אז אנ'לא יודעת למה

בלילות אני לבד

לא שלחת לי אף אחד

שיבוא אלי

נתן בן שמעון, 20, רעננה – "אבא" – שירי אמונה – סחורה טובה בימים אלה. סלסול יפה זה לא הכל. שירי מימון חשבה שה -Look שלו מתאים לאירוויזיון. אמדורסקי חשב ההיפך. ציון: 6

סנדי דרעי, 27, טבריה – Don't You Worry ’bout Thing – צבעונית, מצועצעת, כותבת שירים לתעשיית הקיי-פופ. לקחה שיר של סטיבי וונדר וחיבלה בו קשות בלוליינות של אילתורים, זיופים וצעקות ציון: 5

עדן חן, 21, לוד – "רצית לדבר איתך" – לא השיר ולא הסלסולים שכנעו אותי שיש כאן תגלית להמשך למרות כל הכחולים של השופטים. ציון: 6

אברהם דהן, 22, אילת – "יש בך" – עוד מסלסל חסר ייחוד, עוד זמר חסר סיכוי ב"מזרחית"

נוריאל ישר, 25, נתניה – shallow קאבר טוב בסגנון Soul לשירם של ליידי גאגא ובראדלי קופר. לדנה האינטרנשיונל הפריע שהוא סלסל את השיר ל"מחוזות המזרח". לזה נקרא דמיון פרוע. לא היה ולא נברא. אני כמו אממדורסקי שמעתי רק ריתם נ' בלוז משובח. ציון: 9

רותם שרעבי, 21, אלפי מנשה – "הימים שלנו" קאבר מעולה לשיר של להקת "היהודים" – הטכניקה בשירה, עוצמת הכוונה. התרגשות מוצדקת.

שופטים: מישהו יכול להסביר מה עושה שי כרם, מנהלה של דנה אינטרנשיונל, בשולחן השופטים? וגם: קרן פלס אינה מתייחסת לגופם של ביצועים. היא בעיקר נסחפת למניעים ציונים- לאומיים, שהקשר שלהם לאודישנים יותר ממקרי בהחלט.

