הכוכב הבא לאירוויזיון עונה 11 עוד פעם Mon Amour?!

רגע רגע, רק לפני שבוע וחצי שמענו את בני אלבז שר Mon Amour של סלימנה מהאירוויזיון האחרון, והנה שוב השיר הזה בביצוע רוני ג'ורנו מאשדוד, בלי שום אזכור לאלבז. מה קרה? בעיה בעריכה? איך שכחתם את אלבז? פתאום השיר הזה מככב בתוכנית. לעיסת השיר מתחילה לשעמם. אלבז או ג'ורנו? לא הייתי מקדיש לתשובה חצי שניה של מחשבה. מצד שני: האם ישראל תשלח לאירוויזיון שנסון צרפתי? יכול להיות גימיק, גם איזו מחווה לצרפת לשיפור היחסים. אגב,שמעתי את הקאבר של נועם בתן לשיר הזה – עולה על שניהם!

באירוויזיון הזמרים לא חייבים לשיר בשפת ארצם. בעבר היו תקופות שבהן היה כלל כזה: בין השנים 1966 ל-1973, ובשנים 1977 עד 1998, הוכתב שעל כל מדינה לשיר בשפה רשמית שלה. עם זאת, מאז 1999 הכלל הזה בוטל, ומדינות יכולות לבחור לשיר בכל שפה שירצו, כולל כמובן אנגלית או שילוב של שפות שונות. שינויים אלה אפשרו גמישות רבה יותר, והובילו לכך שרבים מהשירים מבוצעים כיום באנגלית, שהיא שפה בינלאומית שמסייעת להגיע לקהל רחב יותר. יחד עם זאת, ישנן מדינות שבוחרות עדיין לשיר בשפתן המקומית, כדי להדגיש את התרבות הלאומית שלהן.

אגב אנגלית: יותר ויותר זמרות מקומיות צעירות ששרות באנגלית טובה. קחו את אגם דוד חי ששרה As The World Caves In בדיקציה שמאפשרת התמודדות בתחרות בינלאומית. למעשה, לכל אורך התוכנית מגלים יותר ויותר זמרות ששרות פופ באנגלית במיומנות גבוהה. איך זה קורה? צפייה ביוטיוב ובפלטפורמות דומות משפיעה על יכולות השירה והדיקציה באנגלית של צעירים ישראלים, אם כי במידה שונה מאדם לאדם.ביוטיוב קיימים שפע של תכנים מוזיקליים באנגלית, כולל קליפים, גרסאות קריוקי וסרטונים של מורים לפיתוח קול. חשיפה יומיומית זו מאפשרת לצעירים להקשיב למבטא הנכון ולחקות אותו, לשפר את ההגייה, ולבצע תיקונים תוך כדי תרגול. זמרים רבים עוקבים אחרי אמנים בינלאומיים ומנסים לאמץ את סגנונם. בכך הם משפרים את הדיקציה והיכולת לשיר באנגלית באופן מדויק ואותנטי.

אגם דוד חי – As The World Caves In – מיומנות ובשלות לשיר באנגלית ללא מניירות. (ציון: 8)

בן גנון – "ואת" – העביר את השיר של קרן פלס המוכר מהראל סקעת למגרש שלו בנגינת פסנתר שהעניקה דיוק ועומק. (ציון: 9)

טניה לאורן – Another Love – שימוש נכון בקול באנגלית לא מספיק לביצוע טוב. (ציון: 5)

רן פרץ – "הבלדה למחכות" – סלסול רגש שהעניק מגע יפה לשיר העוסק בנשות המילואימניקים (ציון: 7)

אופיר לוי – "בייבי, השיר הבא מוקדש לך" – חשפה שיר נפלא של עידן עמדי בסלסול מעודן, בקול מיוחד ובהבעת עומק (ציון: 8)

רוני ג'ורנו – Mon Amour – אחרי הקאבר של בני אלבז – עוד ביצוע חם לשנסון של סלימנה המוכר מהאירוויזיון האחרון. (ציון: 8)

