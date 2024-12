הכוכב הבא לאירוויזיון עונה 11 פרק 15: יובל רפאל או דניאל וייס?

שניים שהיו מעורבים בטראומה של השבעה באוקטובר נתנו את הביצועים הטובים ביותר של השלב הראשון אחרי האודישנים. על יובל רפאל, ניצולת הנובה, שהתעלתה לביצוע נדיר באיכותו של Anyone, חזרה להוכיח כי היא מועמדת רצינית מאוד להגיע לאירוויזיון. גם הפעם בנתה ביצוע של זמרת גדולה בגרסה ל – All I Ask של אדל, קול רב גוונים, שירת רגש בטון שהוא רגש אמיתי עמוק ללא רבע מניירה. לא נוטה לחלק סופרלטיבים כמו "מושלם", אבל גם הפעם חוזר על הביקורת- שמבחינתי אפשר לסגור את הבאסטה עד מאי 25 בשוויץ.

המתמודד הנוסף שקשור לאירועי ה-7 באוקטובר הוא דניאל וייס מקיבוץ בארי, שאביו נרצח ב-7 באוקטובר ואמו נחטפה, וגופתה נמצאה בבית ממולכד בשיפא. הוא הקדיש באודישנים את "אני גיטרה" של נעמי שמר להוריו. בביצוע ייחודי, קול מופלא, מוזיקלי מאוד. עיבוד מעודן לגיטרה. הפעם הוא אתגר את עצמו עם Imagine של ג'ון לנון, שיר שהוא מסר פוליטי חזק המעוגן במנגינת נצח: "תארו לעצמכם שאין גן עדן, זה קל אם תנסו, אין גיהנום מתחתנו, מעלינו רק שמים…". אם לוקחים את השורות האלו כפשוטן, הן נשמעות כמו התקפה ישירה על מה שנוצרים, יהודים ומוסלמים רבים מאמינים. זוהי הסיבה שהשיר התפרש ע"י מאמינים כהמנון אתאיסטי, זלזול בדת. אלא שלנון לא התכוון להתכחש לאלוהים. Imagine מנסה לשכנע אותנו להתנגד לדברים שמפרידים בינינו ויוצרים שנאה. מה שאלוהי כל הדתות רצה – לדעת לנון, זה לקרב בינינו, שלא יהיו סיבות למלחמות. כאשר הדתות נותנות לנו סיבות לשנוא זה את זה, או להילחם זה בזה, הן הופכות רעילות לגזע האנושי.

את עומק המסר הזה שידר דניאל וייס בליווי תזמורת מהעוטף בקולו הדק והייחודי, בעידון שלוקח את המסר לקומות אופטימיים. האם הייתם שולחים אותו לייצג את ישראל או הולכים על יובל רפאל? שאלה מאתגרת.

קלר – Valerie – ביטחון, מהוקצעות בתזמור, אבל ביצוע לא לא משוחרר דיו בקצב, בטון. טובה אבל לא מושלמת (ציון: 7)

יובל רפאל – All I Ask – מיוחדת, אותנטית, שולטת נפלא בקול באיזונים נכונים, שרה ברגש אמיתי את השיר של אדל. מועמדת נהדרת לייצג את ישראל. (ציון: 10))

אורי סבאן – "לתת ולקחת" – הבחור שמצליח באמצעות המוסיקה לנצח את הגמגום הגיש הפעם ביצוע בינוני מאוד. (ציון: 6)

עידו מלכה – This Love – "הצגה" מלאת אנרגיה והתלהבות על חשבון ביצוע קולי מהוקצע. (ציון: 7)

נתלי צפר – "מחכה" – קול ייחודי, עמוק וגרסה מיוחדת לשיר של ריטה. הפריע לי מאוד הרקדן שתרוצץ סביבה. נדמה לי שהוא גם גרע ממנה. (ציון: 8)

רננה – "יחפים" – לא רק שלא הצליחה להגיש גרסה מיוחדת ליסמין מועלם, אלא לא גם הביצוע הפשוט שלה שלה היה בינוני ומטה. (ציון: 5 הדחה)

דניאל וייס -Imagine – גרסה ייחודית שהעניקה עידון יפה לשירו האלמותי של ג'ון לנון.

הכוכב הבא לאירוויזיון פייסבוק