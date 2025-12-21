הכוכב הבא לאירוויזיון פרק 18 האדום שנתן אמדורסקי לתמיר לוי

אמדורסקי חזר להיות אמדורסקי. מחלק "אדומים" בלי ניד עפעף, כמו הוא מתבקש להחזיר לעצמו את מעמדו כשופט המחמיר. הבעה היא לא ב"אדומים" אלא בנימוקים, שלפעמים ההרגשה שהוא עצמו לא הכי מאמין במה שהוא אומר. בתוכנית הזו הוא לחץ 6 אדומים. למשל על סתיו וקנין, ששרה את "יום כיפור" של יסמין מועלם לעומקו של סיפור השיר הוא אמר – "מאוד מוזיקלית, אבל זה טכני מדי, משהו הישרדותי שלא בא לי עליך, הרגשתי שאני מותקף". קשה להתווכח עם הרגשה – אבל ההרגשה בלבד אינה פונקציה בשיפוט שיר.
הכי לא מוצדק היה ה"אדום" שאמדורסקי נתן לתמיר לוי על הגרסה ל – Karma Police של רדיוהד. שמענו ביצוע מאוזן, מלא הבעה, יפהפה באינטימיות שלו, עליה הדרגתית בסולם הרגש. עונג של כיסוי. אמדורסקי נימק את ה"אדום" בחוסר כנות, "חיפש לייפייף פינות במקום ללכת עם הכאב שלו, התחמק מהתמודדות אישית", אמר השופט. אוזניו ותחושותיו של אמדורסקי לא פגשו גם הפעם את אוזניי ותחושותיי. זה היה ביצוע נכון, אינטליגנטי, כמעט כל מה שאני מצפה מקאבר טוב.
אסף אמדורסקי הוא ללא ספק אחד המוזיקאים האינטליגנטיים והמשפיעים בישראל. הרקע שלו (אלטרנטיב, אלקטרוניקה, הפקה, כתיבה) נותן לו יתרון מקצועי ברור על פני שופטים שמגיעים מעולמות פופ מובהקים. אבל דווקא בגלל זה, נוצר פער חריף בין מה שהוא מייצג לבין מה שהתוכנית דורשת.
"הכוכב הבא לאירוויזיון” אינה תחרות לחדשנות מוזיקלית, אלא חיפוש פרפורמר בינלאומי, שיר שצריך לתפוס תוך 3 דקות, התאמה לבמה טלוויזיונית אירופית, הגשה מקצועית ייחודית. אצל אמדורסקי מועמדים מקבלים אדום, לא כי הם גרועים, אלא כי הם לא “מספיק מעניינים” במונחים שלו. האדום של אמדורסקי הפך לסמל פחות “לא היה טוב” – יותר “זה לא הסיפור שאני מאמין בו”. הבעיה אינה האדום עצמו אלא אופן השימוש בו. לעיתים קרובות הוא ניתן בלי שהביצוע באמת נכשל, עיתים ההסבר אינטלקטואלי מדי למועמד צעיר, ולעיתים נדמה שהוא משמש כהתנגדות לפורמט עצמו. במקום אדום כתגובה מוזיקלית האדום הופך לעמדה אידאולוגית. אמדורסקי נותר קר, אנליטי, ולעיתים אף מרוחק. זה יוצר תחושה של חוסר אמפתיה כמו גם חוסר פרופורציה בין הכוח של השופט לשבריריות של המתמודד.
לצד הביקורת, אי אפשר להתעלם ממה שאמדורסקי כן מביא: קול ביקורתי אמיתי, לא מתפשר, תזכורת לכך שמוזיקה היא לא רק רגש אלא גם מחשבה, איזון לשיפוט פופוליסטי מדי, לעיתים קרובות הוא היחיד שמוכן להגיד “לא” כשכולם מתלהבים – וגם זה ערך חשוב.
סתיו וקנין – "יום כיפור" – שרה את הסיפור של יסמין מועלם בשירת רגש מצוינת. ציון: 8
תמיר לוי – Karma Police – הגשה אינטימית מאוזנת של הלהיט של רדיוהד כולל ה"התפוצצות" שעדן חסון ביקש וגם משהו האישי שאמדורסקי משום מה לא מצא בביצוע. ציון: 9
מייקל הרפז – "אני" – עלה נכון בסולם הרגש בחלק השני של השיר ("אקח אותך גבוה לתוך העננים"). בחירת שיר מדויקת יותר תציב אותו בין המועמדים הסופיים להגיע לווינה. (ציון: 8)
שי אביטן – The Climb – שירה מאוזנת, טובה יותר מהאודישן הקודם שלה, אבל עדיין לא משדרת ייחודיות שתוביל אותה לשלבים הסופיים של התחרות (ציון: 7)
נווה לוי – "רק שתדע את האמת" – בז'אנר הים תיכוני – תגלית אמיתית בסלסול המאוד מיוחד. האדומים של חסון ואמדורסקי – על התאמה לאירוויזיון – החזירו לשאלה הפשוטה: האם להמשיך להעמיס על התוכנית זמרים בסגנון הזה. (ציון: 8)
אורי ברקן – "דברים שרציתי לומר" – זמר טוב שפספס שיר נפלא (ציון: 5)
דורין אור – "נרקומנים" – הביצוע המשלב שירה ודיבור מעניין וייחודי, אבל הפעם זה נשמע דרמטי מדי, ובטח לא מתאים לתחרות האירוויזיון (ציון:7)
״לתמיר לוי על הגרסה ל – Karma Police של קולדפליי.״
״ Karma Police – הגשה אינטימית מאוזנת של הלהיט של פוליס״
זה בכלל שיר של רדיוהד
אני לא רואה אופציה אחרת מאשר גמר עם אלונה ארז, גל דה פז ונועם בתן, כנראה נועם בתן ינצח אע״פ שהשתיים האחרות מבחינה ווקלית טובות ממנו, אך הייפ והדחיפה של קשת זה הולך לכיוון שלו.
ליובל. אכן תוקן. תודה.
משהו נוסף לגביי אלונה ארז
היא הייתה הפרומו הראשון של העונה
היא נצצה בתכנית הראשונה
היא כבר זכתה לכתבת מוסף בישראל היום
היא נציגת ישראל 2026 קלללל
אמנם היו דברים מהעולם אך זה הכיוון
אישית הייתי מעדיף שבכוכב הבא יהיו 5 שופטים שמתמחים באירוויזיון
את איתי לוי הייתי מחליף בדורון מדלי וכמו כן למי שעוקב אז יש אתר יורומיקס של אנשים שחיים ונושמים אירוויזיון בראשות אבי זייקנר,אחד מהם צריך להיות שופט וגם חבר וועדה בבחירת השיר,יותר מידיי פעמים הקהל הישראלי שגה בבחירות שלו ואני מזהה בעיקר אצל עדן חסון חוסר הבנה זה אותו עדן שהעדיף ב2024 את אור לוי הנהדרת על פניי עדן גולן
זו דוגמא קלאסית להבנה מה זה רמה טובה או ליגת העל ואתה מצפה משופט גם להפסיק בשידור לציין "אתה המועמד שלי ואני לגמריי רואה אותך על הבמה באירוויזיון"
מה שקרה אמש עם אורי ברקו לשמוע את קרן פלס שטוענת שהייתה בעצם נעולה על נווה ולכן בערך זו הסיבה שפסלה את ברקו זה פשוט לא לעיניין
אני זוכר שאני הייתי מוקסם מקובי מרימי ב2019 ולמעשה הוא הודח ואז ארגנו תכנית מיוחדת שהצילה אותו ובדיעבד אוליי חבל שזה מנע נציג אחר
.לגביי אסף אמדורסקי ייאמר לזכותו שכאשר מדובר בשלביי הגמר הוא בהחלט יותר הוגן ומעניק כחולים לפייבוריטיים
אם אני מסכם את תוכנית אמש אז לדוגמר תמיר הוא חמוד עם מראה יותר אירוויזיוני מנועם בתן ועדיין זו הנקודה יש נחמדים יש טובים ויש את ליגת העל שגורמת למישהו עדיין להיות רמה אחרת זה קשור במראה הכללי בבאזז סביבו בקוליות באינטיליגנציה בבגרות
ולכן מבחינתי ברור שאלונה ארז