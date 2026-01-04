לא הייתי פוסל הימור על שירה זלוף המיוחדת, למרות שהקרב המסתמן על ייצוג ישראל הוא בין אלונה ארז לגל דה פז. הזוכים באירוויזיון הם לעיתים המיוחדים והיוצאים מן הכלל, ראו מקרה נטע ברזילי. אסף אמדורסקי, השופט המהוקצע-קפדן דווקא העדיף את קרן פלס בדואט של זלוף איתה בשיר "מאמי" המוכר ממירי מסיקה. . פלס אמנם חיית אירוויוזיון, אבל עדיין היא מייצגת את הקונבנציונלי. אמדורסקי אמר משהו על הביצוע ה"דודתי" המיושן של זלוף. הבעיה היא שגם הוא שופט לפי קונבנציות אירוויזיוניות. דווקא המיוחדות הזו,ה"מיושנת", כביכול היא שמבדלת אותה.

שירה זלוף אינה בדיוק הזמרת שנכנסת לאקסלים של “מי ינצח”, אבל כן נכנסת ללב של קהל ברגע האמת. הייחוד שלה הוא לא רק בקול, אלא באישיות אמנותית לא מפוענחת עד הסוף. יש בה משהו אחר, קצת אלטרנטיבי, לא מתאמץ להיות “אירוויזיוני”, ודווקא זה לפעמים עובד.

באירוויזיון, היסטורית, יש חיבה לדמויות אותנטיות, לא צפויות, עם נוכחות שקטה אבל חודרת אם זלוף מגיעה עם שיר מדויק ובימוי חכם – היא מסוגלת לטרוף את הקלפים. לאלונה ארז יש קול גדול, דרמטי בלוזי ג'אזי, נוכחות בימתית ברורה, “חומר לאירוויזיון” במובן הקלאסי. היתרון שלה: בטוחה, מרשימה, קל לדמיין אותה על הבמה הגדולה. החיסרון – עלולה להרגיש צפויה אם השיר לא יפתיע.

לגל דה פז יש כריזמה מטורפת, ניסיון בינלאומי, אנרגיה שחיה על הבמה. היתרון שלה: היא יודעת “למכור” שיר בלייב. החיסרון: לפעמים האופי הבימתי חזק מהשיר עצמו.

באירוויזיון של השנים האחרונות, ראינו הצלחות של שירים לא צועקים, קולות לא שגרתיים, פרסונות ייחודיות. אם שירה זלוף תגיע לוינה עם שיר אישי אבל נגיש, עיבוד שלא מנסה להיות “גדול” בכוח, בימוי שמכבד את הכישרון שלה, היא יכולה להפוך לאטרקציה.

שורה תחתונה: אלונה וגל הן הבחירות ההגיוניות. שירה זלוף היא הבחירה האינטואיטיבית, ואירוויזיון, כידוע, אוהב לפעמים דווקא אינטואיציה.

שירה זלוף עם קרן פלס – "אמי" דואט יפה שלשתי הזמרות כל אחת בסגנון שלה. זלוף מיוחדת, תיאטרלית, נכנסת ללב השיר, קצת נבלעת בדואט לטובת החיבור. ציון: 9

נווה לוי עם שמעון בוסקילה – "יש בי אהבה" לנווה קול ייחודי ועם בוסקילה הוא עשה משירו של אריק איינשטיין מטעם ים תיכוני אקסקלוסיבי. ציון: 8

אגם חזן עם רוני דלומי – What About Us – הופעה מעל המצופה, אפילו מפתיעה של דלומי מכל בחינה. אגם לא יצאה נשכרת מהדואט הזה ציון: 8

דניאל עזר עם לירן דנינו – "יש אין סוף" – דנינו טיפס לגבהים שהנמיכו את עזר המיוחד. לכן הדואט נשמע לחוץ מדי, אפילו צעקני. ציון: 7

גל דה פז עם רד בנד – You And I – דה פז היא כוכבת בפועל, מוכנה טוטאלית לתחרות כמו האירוויזיון. אי אפשר להאפיל עליה, היא מקצוענית מכל בחינה של הופעה, סגנון שירה, ניסיון וידע מוזיקלי. לא הכי הבנתי את הגחמה של השופט עדן חסון, שרצה ממנה משהו "ישראלי". לידיעת חסון: אין דבר כזה – "סגנון ישראלי", ולהזכירו, שישראל במקרה של האירוויזיון לא צריכה לפנות ל"אוזן ישראלית". וגם הערה לאיתי לוי: "אדום" בלי נימוק הוא סתם אדום. מוכיח שוב שמקומו בין השופטים אינו מסיבת מקצועיות. ציון: 9

הכוכב הבא לאירוויזיון פייסבוק