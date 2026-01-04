לא הייתי פוסל הימור על שירה זלוף המיוחדת, למרות שהקרב המסתמן על ייצוג ישראל הוא בין אלונה ארז לגל דה פז. הזוכים באירוויזיון הם לעיתים המיוחדים והיוצאים מן הכלל, ראו מקרה נטע ברזילי. אסף אמדורסקי, השופט המהוקצע-קפדן דווקא העדיף את קרן פלס בדואט של זלוף איתה בשיר "מאמי" המוכר ממירי מסיקה. . פלס אמנם חיית אירוויוזיון, אבל עדיין היא מייצגת את הקונבנציונלי. אמדורסקי אמר משהו על הביצוע ה"דודתי" המיושן של זלוף. הבעיה היא שגם הוא שופט לפי קונבנציות אירוויזיוניות. דווקא המיוחדות הזו,ה"מיושנת", כביכול היא שמבדלת אותה.
שירה זלוף אינה בדיוק הזמרת שנכנסת לאקסלים של “מי ינצח”, אבל כן נכנסת ללב של קהל ברגע האמת. הייחוד שלה הוא לא רק בקול, אלא באישיות אמנותית לא מפוענחת עד הסוף. יש בה משהו אחר, קצת אלטרנטיבי, לא מתאמץ להיות “אירוויזיוני”, ודווקא זה לפעמים עובד.
באירוויזיון, היסטורית, יש חיבה לדמויות אותנטיות, לא צפויות, עם נוכחות שקטה אבל חודרת אם זלוף מגיעה עם שיר מדויק ובימוי חכם – היא מסוגלת לטרוף את הקלפים. לאלונה ארז יש קול גדול, דרמטי בלוזי ג'אזי, נוכחות בימתית ברורה, “חומר לאירוויזיון” במובן הקלאסי. היתרון שלה: בטוחה, מרשימה, קל לדמיין אותה על הבמה הגדולה. החיסרון – עלולה להרגיש צפויה אם השיר לא יפתיע.
לגל דה פז יש כריזמה מטורפת, ניסיון בינלאומי, אנרגיה שחיה על הבמה. היתרון שלה: היא יודעת “למכור” שיר בלייב. החיסרון: לפעמים האופי הבימתי חזק מהשיר עצמו.
באירוויזיון של השנים האחרונות, ראינו הצלחות של שירים לא צועקים, קולות לא שגרתיים, פרסונות ייחודיות. אם שירה זלוף תגיע לוינה עם שיר אישי אבל נגיש, עיבוד שלא מנסה להיות “גדול” בכוח, בימוי שמכבד את הכישרון שלה, היא יכולה להפוך לאטרקציה.
שורה תחתונה: אלונה וגל הן הבחירות ההגיוניות. שירה זלוף היא הבחירה האינטואיטיבית, ואירוויזיון, כידוע, אוהב לפעמים דווקא אינטואיציה.
שירה זלוף עם קרן פלס – "אמי" דואט יפה שלשתי הזמרות כל אחת בסגנון שלה. זלוף מיוחדת, תיאטרלית, נכנסת ללב השיר, קצת נבלעת בדואט לטובת החיבור. ציון: 9
נווה לוי עם שמעון בוסקילה – "יש בי אהבה" לנווה קול ייחודי ועם בוסקילה הוא עשה משירו של אריק איינשטיין מטעם ים תיכוני אקסקלוסיבי. ציון: 8
אגם חזן עם רוני דלומי – What About Us – הופעה מעל המצופה, אפילו מפתיעה של דלומי מכל בחינה. אגם לא יצאה נשכרת מהדואט הזה ציון: 8
דניאל עזר עם לירן דנינו – "יש אין סוף" – דנינו טיפס לגבהים שהנמיכו את עזר המיוחד. לכן הדואט נשמע לחוץ מדי, אפילו צעקני. ציון: 7
גל דה פז עם רד בנד – You And I – דה פז היא כוכבת בפועל, מוכנה טוטאלית לתחרות כמו האירוויזיון. אי אפשר להאפיל עליה, היא מקצוענית מכל בחינה של הופעה, סגנון שירה, ניסיון וידע מוזיקלי. לא הכי הבנתי את הגחמה של השופט עדן חסון, שרצה ממנה משהו "ישראלי". לידיעת חסון: אין דבר כזה – "סגנון ישראלי", ולהזכירו, שישראל במקרה של האירוויזיון לא צריכה לפנות ל"אוזן ישראלית". וגם הערה לאיתי לוי: "אדום" בלי נימוק הוא סתם אדום. מוכיח שוב שמקומו בין השופטים אינו מסיבת מקצועיות. ציון: 9
עדכון מרגש ישראל ראשונה בפתיחת עונת ההימורים
וצריך להבין זה לא משהו אוטומטי אירופה רואה שגם השנה בכוכב מועמדים מעולים והמלחמה הסתיימה ואכן אני חייב לומר שמזכיר לי נשכחות ב1978 פסטיבל הזמר שלישיית הצמרת היא אבאניבי סאלם עלעייכום ולנטינו שלמעשה ייתכן שכל אחד מהם היה זוכה( יזהר זכה אך גם האחרים היו לדעתי מנצחים) וזה מראה שתמיד צריך לשאוף לרביעית גמר מעולה ואז אתה רגוע שכנראה בכל מקרה נרוץ חזק לנצחון
רביעעה שכוללת את נועם אלונה שירה גל זה וואו וגם תמיר לוי לדעתי יכול להתברג נכון שלדעתי לשירה ואלונה יש יותר סיכוי לנצח בכל האירוויזיון ולא רק גמר ועשירייה ראשונה ובכל זאת זו רמה טובה של כולם
מבחינת התנהלות תקינה או לא אז בוז אחד גדול להפקה
אייך ייתכן שקרן פלס מבצעת דואט עם שירה זלוף ומנקדת את עצמה בעצם זה נורמלי?
צודק. לתוכנית אין חוקה. הכל מתנהל לפי צרכי הרייטינג, הבידור והגימיק. לא רק שפלס לא אמורה להעניק ציון לדואט בו היא משתתפת. כשופטת עלי להימנע לחלוטים מהשתתפות בתחרות עצמה.
דבר נוסף לגביי גל דה פז
איפה היית עד היום סליחה על השאלה, לדוגמא בקדם 2013 היו 30 שירים וגל הייתה בת 26 יכלה לטרוף את הבמה בקלות
נכון היא צבעונית אך לא מגניבה לטעמי ברמת אירוויזיון אתמול לדוגמא נראתה כמו מישהי שיצאה מאירוויזיון 1969
שוב היא מוכשרת וטובה אני לא רואה שהקהל בגמר ידחוף אותה לניצחון ואתם יודעים מה אני לא בטוח שהיא בגמר
אלונה נועם ושירה יהיו שם,
הכרטיס האחרון יהייה מאבק ביו גל דה פז מייקל ותמיר לוי
אחריי אתמול אני בספק ששקד תעשה גמר
גל ויובל מכובדיי
קודם כל בואו נסיר את הודאי או לא וודאי מסדר היום, הכי וודאי אשתקד היה ניצחון של מונס בקדם השבדי ובאירוויזיון ואז הייתה סנסצייה ובכל זאת שבדיה נחשבה פייבוריטית וודאית ולא ניצחה, אגב אלה לי הייתה מועמדת וודאית וכך גם מאיה בוסקילה וכך אור כהן ווולארי חמאתי ואז מה קורה מגיע הגמר שבו יש לקהל בבית 180 נקודות ובהנחה כמובן שכאן אין תחמונים אז זה כוח גדול ובגמר לא תמיד בוחרים שירים מדוייקים, ואני אגיד לכם בשיא הצניעות כשראיתי אשתקד את 2 הבחירות של הפיינילסטים( דניאל וויס כמובן ביצע רק אחד ) אז אפשר היה להעריך שרד ומורן לא ינצחו עם הייתי שקטה ושוולארי יהייה נדוש מידיי ושיובל תנצח עם בלדת גיימס בונד
ולכן השידור החי חושף את כל האמת
אתה לא באירוע, ההפקה מקדמת את נועם ביתן וכנראה הוא הזוכה, אתה מזומן לראות את כמות הלייקים וכמות הצפיות שיש בנאמברים שלו ביוטיוב. אני חושב שכבר מעכשיו מוטב לחבר לו שיר לתחרות, מן הסתם זאת תהיה בלדה בעברית-וצרפתית,הייתי ממליץ לו לשתף פעולה ככותב עם חנן בן ארי ופאר טסי.משהו כמו "עטלף עיוור" ,סיכוי יותר מסביר שאת השיר עטלף עיוור נועם הולך לשיר בתוכנית. איך אני יודע? כי הוא שר בתוכנית את השירים שהוא כבר עשה להם קאברים ביוטיוב את "עטלף עיוור" הוא עדיין לא שר. אך זוהי תהיה שנה שלישית שישראל תשלח בלדה. אע"פ שגם את כתבתי זאת בעבר,הייתי מעדיף לראות את גל דה פז בתחרות, והרי זוהי תחרות על תשומת לב של הצופה שבו 26 שירים ברצף וצריך לבלוט "לפעמים האופי הבימתי חזק מהשיר עצמו",זה כלל לא חיסרון זה יתרון. מה שמעט פוגם לדעתי בהופעה שלה זה הסטיילינג שלה, משהו דודתי ומוזר .מבחינה ווקלית והופעה היא המתאימה ביותר, אני רואה בדמיוני שיר בלוז מדהים שהיא יכולה לכתוב עם אסף אבידן ,זה יכול להיות שילוב מנצח.
ואני לא יכול שלא להתייחס למה שעשה לירן דנינו,זה פשוט היה ביזיון,הוא השתלט על השיר,הוא עלה לתווים גבוהים אע"פ שמדובר בדואט שלא היה עליו חזרות, מה בדיוק הוא ציפה שדניאל יעשה? אי אפשר לשיר דואט כזה ,הוא היה צריך לתפקד כקול שני כפי שעשה אורי אהרון לאחיו איתן אהרון בתוכנית הקודמת שהרים לו ולצור הרמוניה קולית.אני מתחיל לחשוד שהיתה כאן הכוונה של ההפקה להכשיל את דניאל.
נועם בכלל המועמד הודאי לניצחון – לא אלונה ולא גל
