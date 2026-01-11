הכוכב הבא לאירוויזיון פרק 28 עם שלמה ארצי

שלמה ארצי הוא “אירוע”. גם אנשים שלא צופים קבוע ב"הכוכב הבא" יעצרו רגע כשיש ערב שמוקדש לו. הוא חוצה דורות, מגזרים וטעמים, וזה זהב לפריים־טיים. תוכנית ריאליטי חיה על רגעים “גדולים”, וארצי הוא רגע גדול בלי צורך לייצר דרמה מלאכותית. זה לא פופוליזם זול, “טריקי”, אלא פנייה למכנה משותף רגשי. שלמה ארצי הוא קונצנזוס תרבותי: נוסטלגיה, ישראליות, שירים שכולם מכירים. זה עובד על בלוטות הרגש של הקהל, במיוחד בתקופה שבה אנשים מחפשים משהו יציב ומוכר.

אבל השאלה היותר מעניינת היא: האם זה פונקציונלי לאירוויזיון? – ופה התשובה הרבה יותר מורכבת. מצד אחד – לא ממש.

שלמה ארצי מייצג כתיבה אישית, עברית עמוקה, לעיתים מופנמת. האירוויזיון, לעומת זאת, הוא מופע בינלאומי, ויזואלי, לפעמים מוחצן, עם חשיבה על שלוש דקות שתופסות גם מי שלא מבין מילה. הקשר הישיר די רופף.

מצד שני ערב כזה בוחן אצל המתמודדים דברים חשובים כמו יכולת פרשנות ולא רק ביצוע טכני, חיבור רגשי לשיר, עמידה על במה עם “משקל” תרבותי. זה פחות “איזה שיר ינצח באירוויזיון”, ויותר “מי אמן אמיתי, מי מחזיק סיפור וקול”. מהבחינות האלו – שתיים עברו את המבחן בגדול – שירה זלוף ששרה "איסלנד" כפרשנית יוצרת בעלת נוכחות משמעותית, כמו לקחה על עצמה תפקיד ראשי מחזה. היכולת שלה להגיש שיר בדרך מקורית לה בלבד – מכוונת גם ליעד כמו תחרות האירוויזיון.

השנייה היא גל דה פז, שלראשונה שרה בעברית "אחרי הכל את שיר" בפרשנות אישית פנימית, בדיקציה מופלאה, בפרייזנג שסיפר את הסיפור שלה בשיר הזה. למעשה, הוכיחה את הרב גוניות שלה לא רק כזמרת R-N-B מצוינת אלא את היכולת לשלוט בכל ז'אנר כולל שירים בעברית. גם היא עברה את הרף בדרך למאבק על ייצוג ישראל באירוויזיון.

תמיר לוי – "נבראתי לך" – גרסה באוריינטציה רוקיסטית טעונת אנרגיה מגובה בהרכב מצוין. הבעיה שלו מבחינת השופטים – שאינם שופטי אותו לגופו של עניין (זמר רוק) ומגדירים את הביצועים שלו Over Reacting. ציון: 8 אגב, הציון שקיבל מהשופטים היה 79 לעומת 55 (3 אדומים) שקיבל שקד סלומון, ובכל זאת העדיפו להדיח אותו. יש לכם הסבר?

שירה זלוף – "איסלנד" – כזמרת יוצרת היא מתפתחת נפלא, והפעם ממש יצרה את גרסה מאוד ייחודית לשיר של ארצי, תיאטרון נטו שלה, נכנסת לעומק הטקסט ונותנת הצגה משלה. ציון: 10

שקד סלומון – "שדות של אירוסים" – רכות מסולסלת מסוגננת, קול של חזן, אבל מבחינת דיקציה ופרשנות לשיר של ארצי -פספס. ציון: 6

גל דה פז – "אחרי הכל את שיר" – פסנתר וקונטרבס ליוו אותה בפרשנות עומק מופלאה לשיר, בדיקציה מדויקת, ברוגע מלנכולי ששידר סיפור. גילינו אצלה את היכולת לשלוט בקשת של סגנונות, לא רק הברק של ה-R-N-B אלא את העומק הלירי שיש בה ציון: 10

הכוכב הבא לאירוויזיון פייסבוק