הכוכב הבא לאירוויזיון פרק 29 ארבעה אדומים לאלונה ארז!

לפי ארבעת האדומים ו-43 הנקודות – הציון הנמוך ביותר בפרק הזה, אלונה ארז הייתה צריכה להיות מודחת וללכת הביתה. נו טוב, הפקת הכוכב הבא כל כך מחושבת, שהיא לא תרשה לעצמה לוותר על הכוכבת בת ה-17 של התחרות, שביצעה את "גבר הולך לאיבוד" של שלמה ארצי.
איך קרה שארבעה שופטים נתנו לה "אדום" על הביצוע, ורק אמדורסקי, השופט המחמיר יותר העניק לה "כחול"? התשובה פשוטה: הוא היחיד שהבין כי אלונה ארז לא ירדה ברמתה, וגם הפעם הראתה את יכולותיה הפוטנציאליים במבט למטרה – ייצוג ישראל באירוויזיון. בליווי הנפלא של סינגולדה בגיטרה – אלונה לקחה את השיר למקום שלה בביצוע מאוד מיוחד. קרן פלס ביקשה ממנה פעמים סליחה על האדום, בנימוק משונה שאת המשפט "יש לו דרכים משונות לומר שהוא אוהב" הייתה צריכה בכל פעם לשיר באינטרפרטציה אחרת. למה התכוונה? פלס היתה צריכה להדגים לארז למה היא מתכוונת בנימוק מבלבל המוח הזה, והתנצלה במילים – "זה לא אומר שאת לא צריכה להיות בגמר ולייצג את ישראל". השופטת שמחלקת כחולים בסיטונות עלולה הייתה לחרוץ את גורלה של ארז בתחרות, אבל היא העדיפה לא לשקול את הפוטנציאל האדיר של ארז באיזו גחמה שיפוטית מטורללת, שהיא התנצלה עליה.
גם שירי מימון נתנה אדום למרות שסתרה את עצמה – "זה היה נמבר מאוד יפה, אבל היה גדול עלייך…" אמדורסקי היחיד ששפט את הביצוע בקריטריונים של רמה אירוויזיונית. הוא צדק. השאלה היא האם מתקפת ה"אדומים" על ארז הייתה מתוכננת הפקה כדי לייצר מתח מתוך ידיעה כי אין מצב לוותר על המתמודדת הזו…
מייקל הרפז – "תגידי" – גם בעברית ביצוע של בגרות, רגישות וניסיון. מסוג הזמרים ששולחים לתחרות בינלאומית. ציון: 9
אלונה ארז – "גבר הולך לאיבוד" – לקחה את השיר לחלקה המסוגננת שלה בביצוע "שנסוני" יפהפה. רק אמדורסקי הבין את הפוטנציאל. ציון: 9
אגם חזן – "עלש" – לא ממש שיר של שלמה ארצי – יותר שמעון בוסקילה, אבל האטרקציה של המרוקאית הביאה את השיר הזה לתוכנית. מבחינת חזן – בחירה לא מוצלחת לשלב הזה של התחרות, למרות שהביצוע עצמו היה טוב. ציון: 7
נווה לוי – "ירח" סלסולו העדין והאקזוטי ייצר סיפור משלו לשיר. מאופק, מסוגנן, ייחודי, מדויק מאוד גם אם האושר של ארצי לא נשמע בזעם. ציון: 9
נועם בתן – "לתת ולקחת" – שר את השיר גבוה, בשמחה ובהנאה גדולה בנתיב מוסיקלי מאוד ישיר, אבל ללא איטרפרטציה מעניינת. ציון: 7
9 Responses
בס"ד
עוד כמה עינינים, לא ברור לגמריי כיצד מתבצעת בחירת השירים , האם המתמודדים בלבד? האם הם גם מעבדים? האם המנהל המוסיקלי מעלה להם אפשרויות? הריי שירים יש ללא סוף יש שקטים רומנטיים ישנים עדכניים קצביים אז אייך להגיע לשיר מתאים?
ובאופן כללי נדמה שהפורמט מיצה את עצמו , אם נהיינו מעצמת אירו כמו שבדיה אז בוא ננסה להיות שבדיה
נניח –2-3 חצאיי גמר של 8 שירים עם גמר ואז זמרים מכל הזרמים סגנונות מפורסמים וכאלה שפחות יוכלו לגשת ,נכון שתמיד היה חשש שהקהל הישראלי לא יודע לבחור נכון אך אני מעריך שהזמנים השתנו וכיום יש יותר הבנה למה מתאים
כמובן זמרים דתיים יצטרכו לדעת שזה לא מתאים בשל חזרות בשבת
מי שמכיר אותי יודע שאני מפרגן ליוסי חרסונסקי כשמות שליוותה את התחרות שנים רבות עם טל פרי ועמוס אורן אז יוסי אתה לא חייב כמובן אך נראה לי כולנו נשמח לשמוע את הדירוג הסופי שלך ואיזה שירים יכולים להתאים לגמר
כדמות
בס"ד
לתשומת לב האנשים כאן שלחתי אתמול מכתב דחוף למר דוד רגב נציב הרשות השנייה ודרשתי שיפנה לעורכיי התוכן והתכניות של קשת 12 וטדי הפקות שהגמר יתנהל בשיפוט הוגן כתבתי את מה שיובל חוזר שוב ושוב על העובדה שנועם בתן מופיע אחרון אחריי הפרסומות על שערוריית קרן פלס ושירה זלוף על זמר בהפתעה מפורסם שביצעו המתמודדים לעומת איתן אהרון שקיבל את אחיו, מישהו יכול להסביר לי מדוע עמיר בניון הצטרף אתמול לשופטים , מדוע לאורך העונה כל שופט זורק שוב ושוב את המשפט אתה הנציג שלי?אגב זכור לי שלפניי שנתיים אתה סערה כשעדן חסון תמך בפומבי באור כהן ואז הפלא ופלא בגמר הוא דווקא היה בצד של עדן גולן, כל שבהחלט לא מאוחר להעמיד במקום את השופטים
מסכים , אלונה האהובה והנהדרת לתשומת לבך אדום אזהרה בכל זאת על בחירת שיר לא מתאים,גבר הולך לאיבוד המסובך מ 1978 ששלמה ארצי בעצמו לא חלם שיצליח עם נגינת הפסנתר של משה לוי הצעיר (אגב מי שיצפה באירוויזיון 1979 יזהה אותו על הקלידים) אלונה הייתה צריכה כזמרת גאז מעולה לשיר נניח את אהבתיה , בכלל חייב לומר השירים של שלמה הם לא אירוויזיוניים ברובם לעומת לדוגמא אביב גפן ולכן לא ברור מה נותן השלב הזה שמוקדש לאומן מסויים
בכל מקרה אני מפציר בך אלונה והסביבה שלך לבחור לגמר 2 בלדות חזקות ולנצח את הגמר
ראוי לזכור את הגמר ב 20-1 יצפו בו חובביי אירו רבים מכל העולם וזו תהייה הזדמנות נהדרת לחשיפה ובודאי מי שישיר בעברית יעשה טעות ,הימור שלי נועם בתן יילך כמובן על …… אמיר דדון
לגביי מייקל ממה שהבנתי מיובל שהוא הודח אז זה באמת מעניין כי לכאורה אייך אפשר להיפרד מזמריי על כמו אריק סיני מייקל ואחרים ? אז זהו שחלק גדול מזה מפוברק ומתוזמן
לגביי נווה אכן מדובר בזמר ענק עם עתיד מזהיר
לא אהבתי את הביצוע של אלונה, היה צריך לומר לה בפשטות שהשיר לא מתאים לה, היה אפשר גם להבין זאת משפת הגוף של שלמה ארצי עצמו כשהבין שהיא בת 17 ששרה על גבר הולך לאיבוד.
דווקא היא הוכיחה בביצוע הזה כמה היא בוגרת לגילה , אינטיליגנצחה גבוהה , ביצןע יפה ואמבוש מתוכנן ומגעיל כדי לייצר דרמה על חשבונה- אדןם לכל השופטים
השיר פשוט לא התאים לה, העיבוד נראה ערבוב של שאנסון עם נגיעות של גיטרה ספרדית , זה היה מונוטוני, שירי לדעתי צדקה ואמרה שהיא לא הבינה את השיר.
לגבי נועם רק מזכיר שהוא קיבל שוב את הפיטספוט השביעי מתוך 7 , שיר אחרון בסדר ההשמעה ולפני פרסומות, כל זה כמובן יד המקרה כי כך יצא.
אני , חרסונסקי ואמדורסקי שמענו אחרת ממך , וזה בסדר , על טעם ועל …
אבל הנימוקים של השופטים היו הזויים במיוחד קרן פלס