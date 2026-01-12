הכוכב הבא לאירוויזיון פרק 29 ארבעה אדומים לאלונה ארז!

לפי ארבעת האדומים ו-43 הנקודות – הציון הנמוך ביותר בפרק הזה, אלונה ארז הייתה צריכה להיות מודחת וללכת הביתה. נו טוב, הפקת הכוכב הבא כל כך מחושבת, שהיא לא תרשה לעצמה לוותר על הכוכבת בת ה-17 של התחרות, שביצעה את "גבר הולך לאיבוד" של שלמה ארצי.

איך קרה שארבעה שופטים נתנו לה "אדום" על הביצוע, ורק אמדורסקי, השופט המחמיר יותר העניק לה "כחול"? התשובה פשוטה: הוא היחיד שהבין כי אלונה ארז לא ירדה ברמתה, וגם הפעם הראתה את יכולותיה הפוטנציאליים במבט למטרה – ייצוג ישראל באירוויזיון. בליווי הנפלא של סינגולדה בגיטרה – אלונה לקחה את השיר למקום שלה בביצוע מאוד מיוחד. קרן פלס ביקשה ממנה פעמים סליחה על האדום, בנימוק משונה שאת המשפט "יש לו דרכים משונות לומר שהוא אוהב" הייתה צריכה בכל פעם לשיר באינטרפרטציה אחרת. למה התכוונה? פלס היתה צריכה להדגים לארז למה היא מתכוונת בנימוק מבלבל המוח הזה, והתנצלה במילים – "זה לא אומר שאת לא צריכה להיות בגמר ולייצג את ישראל". השופטת שמחלקת כחולים בסיטונות עלולה הייתה לחרוץ את גורלה של ארז בתחרות, אבל היא העדיפה לא לשקול את הפוטנציאל האדיר של ארז באיזו גחמה שיפוטית מטורללת, שהיא התנצלה עליה.

גם שירי מימון נתנה אדום למרות שסתרה את עצמה – "זה היה נמבר מאוד יפה, אבל היה גדול עלייך…" אמדורסקי היחיד ששפט את הביצוע בקריטריונים של רמה אירוויזיונית. הוא צדק. השאלה היא האם מתקפת ה"אדומים" על ארז הייתה מתוכננת הפקה כדי לייצר מתח מתוך ידיעה כי אין מצב לוותר על המתמודדת הזו…

מייקל הרפז – "תגידי" – גם בעברית ביצוע של בגרות, רגישות וניסיון. מסוג הזמרים ששולחים לתחרות בינלאומית. ציון: 9

אלונה ארז – "גבר הולך לאיבוד" – לקחה את השיר לחלקה המסוגננת שלה בביצוע "שנסוני" יפהפה. רק אמדורסקי הבין את הפוטנציאל. ציון: 9

אגם חזן – "עלש" – לא ממש שיר של שלמה ארצי – יותר שמעון בוסקילה, אבל האטרקציה של המרוקאית הביאה את השיר הזה לתוכנית. מבחינת חזן – בחירה לא מוצלחת לשלב הזה של התחרות, למרות שהביצוע עצמו היה טוב. ציון: 7

נווה לוי – "ירח" סלסולו העדין והאקזוטי ייצר סיפור משלו לשיר. מאופק, מסוגנן, ייחודי, מדויק מאוד גם אם האושר של ארצי לא נשמע בזעם. ציון: 9

נועם בתן – "לתת ולקחת" – שר את השיר גבוה, בשמחה ובהנאה גדולה בנתיב מוסיקלי מאוד ישיר, אבל ללא איטרפרטציה מעניינת. ציון: 7

