"הכוכב הבא" היא בסופו של דבר תוכנית בידור. זו מן הסתם הסיבה שלהקה ותיקה כמו "פורטרט" הגיעה אליה, ככל הנראה – פחות להתחרות על ייצוג ישראל באירוויזיון, אלא כלשונם לעשות כיף, להרים לעם ישראל, ובעיקר להחזיר עצמם לקדמת הבמה בפריים טיים.

במסורת הקאמבק הנצחי שלהם (הלהקה הוקמה ב-1989) ממשיכים הפורטרטים בקו הפאנקיי המלודי שלהם, שחור ועברי, אנרגתי ואופטימי. להרים ידיים, להגביר קצב לרגליים, ובקיצור ממשיכים לבלות.הכחולים שקיבלו משולחן השופטים היו על הוייב, האנרגיה ושמחת החיים.

מה הבעיה? שום דבר חדש מסעיר שיחדש את ימיה של הלהקה ובעיקר – הבחירה ב"הכל מבינה" היא חלק מהמגמה הזו לחזור לחיים ע"י להיט רוק ישן. אם היעד היה אירוויזיון – ראוי היה לפחות שיבחרו קאבר באנגלית להוכיח מה הפוטנציאל הבינלאומי של הלהקה. מבחינה זו – פספוס, מה שמראה כי גם הם אינם מאמינים שיעשו את זה, וההופעה בתחרות היתה קידום מכירות מחודש. אני אהיה הראשון שאוריד כובע אם טעיתי, והם יתמודדו על ייצוג ישראל בוינה.

איתי עברון, 23, נס ציונה Let's Get It מיומן ריתם אנ' בלוז בקאבר למרווין גיי עם כל המניירות – בקול, בהבעות הפנים המופרזות, שר עם הגוף. שיחק אותה בגדול. ציון: 9

בר ניר , 27, תיבות, River השופט עדן חסון טען שהיא היתה צריכה "לחרוג מגבולות השיר", לא להישאר תוכו, שמראה כי לא הבין את מהות הביצוע שלה שהיה מאוד אחיד (Tight), מהודק, מדויק, נקי, מוקפד, מתואם היטב. ציון: 9

להקת באלקוני "מרי לו" – התיימרו להפוך את "מרי לו" של צביקה פיק לרוק ישראלי ייחודי, אבל הביצוע היה לחלוטין חסר ייחוד. ציון: 5

דוד אוסונה, 26, תל אביב- Feeling Good – נינה סימון קמה לתחיה בטונים הגבוהים המצוינים של אוסונה, אבל צדקה שיר מימון על בביקורת על ההופעה הסטטית שלו. ציון: 8

סתיו וקנין, 30 "בסיבוב הבא" – ביצוע דרמטי טוב מאוד שהעניק לשיר של עדן בן זקן איכויות עומק. ציון: 8

להקת פורטרט "הכל מבינה" – חזר הלהיט הגדול של הלהקה בביצוע שהחזיר עטרה ליושנה בעיבוד מבריק, אבל חוסר התחדשות ואי הצגת שיר שיעיד על פוטנציאל אירוויזיוני היו בעוכריה.

הכוכב הבא לאירוויזיון פרק 5 להקת פורטרט – "הכל מבינה"