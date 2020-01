אחת המסקנות למתמודדים/ מתמודדות המוכשרים בשלבים הסופיים של התחרות: תבחרו שירים הכי מדויקים למידות שלכם. לא ברור כמה ההחלטה היא כולה בידי המתמודד/ת, והאם הם נכנעים לשיקולי ההפקה לגוון את התוכנית. מה שברור ששירים יותר קצביים, מצועצעים ועמוסי תנועת רקדנים כפי שקיבלו עדן אלנה (Fuego) ואלה לי להב (Kill That Love) היו בעוכריהן.

שתיהן הלכו על "הצגה" לאירוויזיון, כפי שהונחו ע"י המפיקים. מילים פשוטות – לא מה שהולם את מידותיהן – אלא שירים לבמת האירוויזיון בהולנד. אנחנו נמצאים בתוכנית ריאליטי. לא ברור כמה למתמודדות יש שיקול בבחירת השירים, כמה הן קורבן של המשחק הטלוויזיוני וקונספט הבידור שבתוכנית, אבל במקרה של השתיים הנ"ל – השואו הבימתי האפיל על הביצוע, טישטש את הפוטנציאל ואת קווי המתאר הייחודיים שלהן. אלה לי להב נאחזה באופנה האחרונה של ה – K Pop, הפופ הקיריאני שמצליח במערב, וזה נשמע כמו פלייבק ולא כביצוע נקי שלה. אלה עומעמה, המילים נבלעו. הכישרון שלה לא עבר. אם התעקשו איתה על השיר הזה כ"נאמבר לאירוויזיון" – אז הכשילו אותה.

כנ"ל עדן זוהר ב – Shape Of You של אד שירן. ההצטעצעות שלה השאירה אותה בגרסה רזה, לא מתפתחת לשיר, במנעד צר מאוד, שתקע אותה ורידד את השיר. לא ברור כמה היה מעורב כאן שיקול של ההפקה, אבל ברור כי כי מי שעבד איתה – הזיק לה.

מי שלא ויתרו על הסגנון והיחוד שלהם היו ללי קולישקין ששר I Lived של להקת "וואן ריפבליק", גאיה שאקי באינטרפרטציה ייחודית ומסוגננת ל – Girls Just Want To Have Fun של סינדי לאופר ורביב כנר ביכולת קולית מופלאה ב – Human של כריסטינה פרי. שתיהן ממשיכו לההפתיע באישיות אומנותית ובשלות נדירות לגילן. קולישקין העבירה את השיר לחלוטין למגרש שלה בביצוע מאוד בוגר ומדויק של קול + רגש, ללא טיפת הצטעצעות או ניסיון לשאת חן. אותם הדברים ייאמרו באשר לשאקי, הגם שלא נפלתי מהאינטרפרטציה המלנכולית שלה לשיר – כשלקחה אותו ל – Mood מלנכולי, שלא לגמרי תואם את רוחו, גיליתי (שוב) היכולת שלה להגיש אינטרפרטציה שכולה שלה בחיבור שלה לפסנתר, בשליטה הקולית, באיפוק שמעניק לה עומק.

שורה תחתונה: היתה תחושה שההפקה של התוכנית מנווטת את הביצועים של הזמרות המוכשרות גם על חשבון פגיעה באחדות מהן כדי להפוך את הבמה לבמת אירוויזיון. באסה.

שופטים: "לא הבנתי שום מילה,אבל הבנתי את כל מה שאת רוצה להגיד" אמרה קרן פלס לאלה לי להב על Let's Kill This Love. הבנתם את זה? פלס ממשיכה לעוף על עצמה, להתלהב מכל הערת שטותית ולחלק כחולים בסיטונות וללא אבחנה. קוראים לה "שופטת". היא לא.

עדן אלנה – Fuego

רביב כנר – Human

אוהד שרגאי – Feel

ללי קולישקין – I Lived

אלה לי להב – Let's Kill This Love

גאיה שאקי – Girls Just Want To Have Fun

עדן זוהר – Shape Of You

גאיה שאקי – Girls Just Want To Have Fun

אלה לי להב – Let's Kill This Love

ללי קולישקין – I Lived

רביב כנר – Human

דירוג: