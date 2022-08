הכוכב הבא שרים נהדר באנגלית

לפתיחה הדביקו ביצוע טרי טרי של נינט ל"אין מדינה לאהבה" לזכרו של צביקה פיק שהלך מאיתנו. אין שום ספק: מפיקי הכוכב הבא צריכים להקדיש לשירים של פיק פרק מיוחד. בשיטה הזו שבה עורכים את התוכנית אין סיכוי לקבל את זה בזמן אמת.

אין גם סיכוי לאילתורים מחוץ לקופסה: קיבלנו עוד שבעה מתמודדים. אתה לא יכול לגלות מביצוע אחד את הכוכב הבא, אבל מזהה פוטנציאל להצלחה עתידית: מאי רשתי בת 18 מיוחדת מאוד בצבעי קולה, גם בבחירת השיר Soon Will Be Found של סיה. זה אינו ברור מאליו שבת 18 תשיר ככה באנגלית.

כנ"ל יואב ברנמן בן 17.5 ששר You Take My Breath Away של קווין כשהוא מלווה עצמו בפסנתר. זה היה ביצוע מהוקצע במסור פרדי מרקורי, שהעיד על בגרותואינלגנציה בהגשת שיר. כך גם מורן סלע (33) ששרה Easy On Me המוכר מאדל. שולטת בקול, ביטחון, דיוק, סטורי טלר.

אולי זה הרצון לשחק בגדול ואולי מדובר בכלל בתוצאה ישירה של התפתחות התודעה הקוסמופוליטית, מה שברור: יותר ויותר זמרים ומוזיקאים ישראלים פונים לקהל הבינלאומי עם מוזיקה באנגלית. בעשור האחרון בהחלט ניתן להבחין בעלייה משמעותית בהיקף התופעה: מפולק ו-Fאנק דרך רוק אלטרנטיבי לסוגיו, ועד מוזיקה אלקטרונית. זה מגיע גם לכוכב הבא.

יצחק כברה בן 21 סלסל ברגש יפה את "מלאכית" של איליה רוסיליו המוכר מרן דנקר. מישל ניסנוב מחולון הזכירה את ימי בית הספר למוסיקה שלה, ואת התמחותה בשירה טורקית, ואכן האקצנט והסלסול נשמעו אותנטיים יותר "בבאים" של איברהים טטליסס מאשר ב- "7 בערב" של דקלה.

נינט – אין מדינה לאהבה

יואב ברנמן – You Take My Breath Away

מאי רשתי – Soon Will Be Found

יצחק כברה – "מלאכית"

מאי רשתי – Soon Will Be Found

יואב ברנמן – You Take My Breath Away

נוה גדג' – "סחרחורת"

מישל ניסנוב "7 בערב", "בבאים" (טורקית)

לידר דנה – Castle at the hill

מורן סלע – Easy On Me