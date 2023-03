הכוכב הבא: תמיר גרינברג הוא הכוכב הגדול של התחרות

שמתם לב שהשישיה השניה בדרך לרבע הגמר הופיעה ללא דואטים עם זמרים-כוכבים (בהפתעה)? מה מהות חוסר הזהות הזו? תרשמו הערת מחדל למפיקי התוכנית. ואלרי חמאתי אכן עלתה ללא הטריק של זמר בהפתעה לבצע את Don't Stop The Music של ריהאנה. הצמידו לה רקדנים, כוריאוגרפיה פשטנית. היה משהו שטוח בביצוע שלה בתוך ההפקה. נינט הרגישה שהיא הלכה לאיבוד. אז למה היא נתנה לה כחול?! בשלב הזה כבר לא מגישים חבל הצלה עתידי. השיפוט צריך להיות לגופו של הביצוע.

פדיחה: דוד אהרון – שופט אורח. שנשמע את ההערה שלו לביצוע של חמאתי? "מה שהפריע לי, שהיתה פה מסיבה, וכאילו את לא הוזמנת אליה"… מעניין הא?

דורון הירבי המופלאה שרה Yellow של קולדפליי ברגישות מופתית, בביצוע שכולו אינטרפרטציה אישית לשיר. האינטליגנציה שלה חברה לרגש.

אדר כגן שר "מלאך" של אביב גפן. תגובות השופטות גרמו לגבתי להתרומם ולקולי להתפקע מצחוק: שירי מימון אמרה "נורא מרגש ומקסים וחמוד . מצד שני אמרתי – רגע, עליו אני שמה מיליון שקל?" השפה הפרחית אולי מגלה משהו מהפרצוף של השופטת. מההפקה צריכים ללחוש לה, שאין לה אחוזים ברווחים. אין סיכוי ש"תשים מיליון שקל".

גם קרן פלס לא טמנה ידה בצלחת בהערות הזויות: "אני מעדיפה אותך על פני אלפי זמרים שפותחים פה וג'ורה"… לפתוח ג'ורה לידיעת פלס זה לקלל. האימפולסיביות של השופטת לא מובילה אותה למקומות כאלה.

את ליה שקד ששרה "כשהלכת" (במקור של שירי מימון) כינתה פלס "מפלצת של כישרון", חשה ביופי הפנימי שלה, בטכניקה המושלמת, אבל משום מה "הטקסט לא הלם אותך". ו"אני לא רוצה שתחשבי שאת לא טובה, אבל לא הרגשתי שזה היה נוגע". לא בטוח שפלס הבינה את השיפוט שלה. טוב שאמדורסקי הבהיר – ליווי הפסנתר של אביה חזי שקד תרם לעומק הביצוע. אכן: לא רק בחירה נכונה של שיר שהובילה לאינטרפרטציה מרטיטה. לעומת פלס, חשתי שהשיר נגע בשקד עמוק.

תמיר גרינברג הציג שיר מקורי You Should Be Here בביצוע ריתם אנד בלוז דרמטי ובתזמור והפקה שהעניקו לשיר ממד של שאו בסגנון אמריקני מהוקצע. הביצוע הפתיע בגוונים הקוליים, פלצטים נוסח קרטיס מייפילד, צרידות נוסח ריי צ'ארלס.

דודו אהרון, השופט האורח, חשב שגרינברג היה צריך להיות "צנוע" יותר. אמדורסקי הבין, כי התאטרליות היא חלק אינטגרלי מהפאנקיות של השיר. "אי אפשר להגיד תשיר פאנקי, אבל תהיה קיבוצניק בסטייל". נינט אפילו הרחיקה ב"הקדמת את זמנך. הרגשתי שאני בהופעה".

שירי מימון תפסה עצבים על הערת ה"צניעות" של אהרון. אכן: גרינברג הוא הכוכב הגדול של התחרות השנה, יוצר, פרפומר, אמן מוסיקה ממדרגה ראשונה. אל דאגה, אהרון, כשגרינברג ירגיש כי שיר דורש "צניעות" – הוא יהי צנוע.

